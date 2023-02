Die Stadt Rain will auch künftig ein Innenstadtmanagement

Der Vertrag mit der Firma Cima mit der Stadt Rain läuft Ende März aus. Nun wird neu ausgeschrieben, damit die Projekte weitergehen.

Seit rund einem Jahr hat die Stadt Rain bekanntlich ein Innenstadtmanagement. Die externe Firma Cima mit Solveig Lüthje und Markus Jocher ist beauftragt, Ideen für die Stadt und mit ihr zu entwickeln, um damit die Hauptstraße und deren unmittelbaren Umgriff zu beleben – sei es durch Veranstaltungen oder durch bauliche Verbesserungen. Etliche Projekte sind – auch in Kooperation mit der Gütegemeinschaft "Wir aus Rain", der dafür eingerichteten Lenkungsgruppe und anderen – bereits angestoßen.

Das Engagement von Cima wurde von der Städtebauförderung zu 80 Prozent finanziert, ist jedoch befristet und läuft nun zum 31. März aus. Die Gesamtkosten beliefen sich auf 105.558 Euro, wovon 84.400 Euro aus dem Fördertopf gedeckt wurden.

Eine Ausschreibung soll klären, wer die Stadt Rain künftig berät

Der Stadtrat Rain hatte sich in seiner jüngsten Sitzung nun mit der Frage zu beschäftigen, ob Unterstützung in Form eines solchen Innenstadtmanagements auch künftig gewünscht ist und beantragt werden soll. Die Antwort ist ein klares Ja. Um Konstanz in eine solche Begleitung der Kommune zu bringen, hat die Verwaltung eine Dauer von weiteren vier Jahren vorgeschlagen mit einer Honorar-Summe von jährlich 50.000 Euro. Damit kann eine Fachkraft acht Stunden (einen Arbeitstag lang) pro Woche beschäftigt werden. Die Regierung von Schwaben stellt eine Förderung von jetzt nunmehr 60 Prozent in Aussicht.

Mit 16:3 Stimmen beschloss das Gremium, erneut eine Ausschreibung für das Innenstadtmanagement durchzuführen. Hans Hafner, Simon Briglmeir und Christian Martin votierten gegen die Dauer von vier Jahren, weil sie die kürzere Frist von zwei Jahren für geeigneter hielten. Stadtrat Martin Strobl plädierte für eine nicht zu eng gefasste, sondern offene Ausschreibung, um den Kreis der Wettbewerbsteilnehmenden nicht einzuschränken. Er sei von Cima nicht überzeugt, erklärte er.

