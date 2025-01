Vierstündige Tanzshow beim 30. Nordschwäbischen Gardetreffen

In der prall gefüllten Sualafeldhalle in Huisheim haben am Samstag Hunderte von Beteiligten und Zuschauern das 30. Nordschwäbische Gardetreffen gefeiert. Die Tänzerinnen und Tänzer aus sieben Faschingsvereinen im Landkreis Donau-Ries zeigten dabei ihr Können. Das offzielle Programm dauerte rund vier Stunden.

Das Gardetreffen richten abwechselnd die Faschingsgesellschaften in Asbach-Bäumenheim, Huisheim, Monheim, Rain und Wemding aus. Jedes Jahr sind zudem zwei Gastvereine mit dabei. Die kamen heuer aus Donauwörth und Mertingen. Die Stimmung in Huisheim war dem Vernehmen nach „super“. Nach dem Einmarsch und der Begrüßung war der gemeinsame Walzer der anwesenden Prinzenpaare ein erster Höhepunkt.

In Huisheim fand das 30. Nordschwäbische Gardetreffen statt.

Von den Blaumeisen tanzen beim Gardetreffen in Huisheim alle Gruppen

In drei Blöcken boten dann die Gruppen der genannten Vereine jeweils einen Show- und einen Marschtanz dar. Von den Blaumeisen aus Huisheim waren alle Tanzformationen am Start - von den Minis über Solotänzerin Sophie Paschke bis hin zu den „Cats“. Letztere war mit 28 Aktiven die größte Gruppe des Abends auf der Bühne. Wiederholt forderte das Publikum Zugaben von den Tänzern. Die Moderation übernahmen Kathrin Veit, Mariella Heider und Tobias Schiffelholz. (wwi)

