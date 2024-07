Deponie in Monheim: Gibt es einen Kompromiss?

Die Stadt Monheim will die Bevölkerung in einer zweiten Veranstaltung über die geplante Erdaushubdeponie informieren. Das Thema schlug in den vergangenen Monaten hohe Wellen und es formierte sich eine Bürgerinitiative (BI) für den Erhalt des Waldes. Sie startete ein Bürgerbegehren. Zu einer ersten Veranstaltung, zu der die Kommune einlud, kamen im Februar über 500 Menschen. In der Zwischenzeit fanden zwei Treffen teil, an denen unter anderem Vertreter des Stadtrats und der BI teilnehmen. Die Vertreter der Initiative sind mit dem bisherigen Verhalten der Kommune nicht gerade glücklich.

Wolfgang Widemann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Monheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Deponie Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis