Nach Salzburger Vorbild: Adventssingen in Herrgottsruh wird zur Tradition

In den Veranstaltungsreigen der Vorweihnachtszeit reiht sich ein neuer Höhepunkt ein, der zur Tradition werden soll: das Weihnachtsspiel „Stern über Bethlehem“ in der Wallfahrtskirche Herrgottsruh. Nach der sehr erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr möchten die Organisatoren Roland Plomer und Gisela Klaus die Veranstaltung fest installieren - mit jährlich wechselnder musikalischer Besetzung

Die Idee hatte der Kirchenmusiker nach einem Besuch des „Salzburger Adventsingens“. In der österreichischen Stadt wirken seit fast 80 Jahren verschiedene Ensembles für diesen kulturellen Magneten zusammen. Da Plomer seit langem mit Musikern aus der Region zusammenarbeitet, bringt er die nötigen Kontakte mit. Er hat die musikalische Leitung. Die Regie übernimmt Gisela Klaus, frühere Leiterin der Theresia-Gerhardinger-Grundschule und Schulamtsdirektorin.

Adventssingen 2024 in Friedberg-Herrgottsruh mit mehreren Ensembles

In Friedberg und Umgebung finden in der Vorweihnachtszeit zahlreiche kulturelle Veranstaltungen statt, unter anderem die Konzerte, welche die „Bürger für Friedberg“ im Rahmen des Friedberger Advents organisieren. In Unterscheidung dazu geht es im „Stern von Bethlehem“ um die religiöse Auseinandersetzung mit dem Weihnachtsgeschehen. Volksmusikgruppen, Gesangsensembles und Gesangssolisten bringen hier das weihnachtliche Geschehen auf besondere musikalische Weise dar, verdeutlicht durch szenische Darstellungen.

Eine Besonderheit ist der Veranstaltungsort, die stimmungsvolle Barockkirche Herrgottsruh. Damit das Publikum dort gute Sicht auf das Geschehen hat, werden von der Stadt zur Verfügung gestellte Podien aufgebaut.

Icon Vergrößern Ein Höhepunkt im Kulturprogramm der Adventszeit 2023 war "Stern über Bethlehem" in der Friedberger Herrgottsruhkirche. Foto: Valentina Osterhuber Icon Schließen Schließen Ein Höhepunkt im Kulturprogramm der Adventszeit 2023 war "Stern über Bethlehem" in der Friedberger Herrgottsruhkirche. Foto: Valentina Osterhuber

Während das Spiel inhaltlich nahezu gleich bleibt, verändert sich die Musik von Jahr zu Jahr. Für die Besetzung der Hauptrollen konnte Roland Plomer mit Vanessa Fasoli als Maria, Friederike Mauss als Engel und Claus Kapfer als Josef Solisten von Format gewinnen. Für die weihnachtliche Stimmung sorgen in diesem Jahr das Klarinettenduo Thomas Deisenhofer, das Frauentrio „DreiXang…oder so!“ und der Männerdreigesang Vocalissimo.

Silvie Sperlich, Moderatorin beim Bayerischen Rundfunk, fungiert als Erzählerin und führt Musik, Wort und szenische Darstellung zu einem stimmungsvollen Ganzen zusammen. Auch die Firmen Klangwerk sowie Orgelbau Andreas Offner unterstützen die Aufführung.

Adventssingen 2024 in Friedberg: Termine und Tickets

Die Veranstaltungen finden statt am dritten Adventsonntag, 15. Dezember, um 16 und 18 Uhr. Der Kartenvorverkauf ist angelaufen. Karten zu 20 Euro (Mittelschiff) und 18 Euro (Seitenschiffe) gibt es im Vorverkauf bei den Buchhandlungen Gerblinger und Lesenswert in Friedberg sowie per Post über Plomer, Telefon 0821/607761. Restkarten gibt es an der Abendkasse.

Roland Plomer hofft auf reges Interesse, den die Veranstaltung bedeutet auch einen finanziellen Kraftakt für ihn bzw. Das Ensemble Vocalissimo: „Es hängt es nun in erster Linie von der Resonanz der Bürger ab, ob dieses, auf mehrere Jahre hin ausgelegte Werk, im positiven Sinne gelingen und in Friedberg Fuß fassen kann“, sagt der engagierte Kirchenmusiker. Die Besucherzahlen des Vorjahres lassen eine optimistische Stimmung aufkommen. (AZ, kru)