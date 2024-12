Wir brauchen dringend mehr Vernunft und Empathie

Die Geschichte, die sich Menschen Jahr für Jahr an Weihnachten erzählen – so sie denn nicht bloß ein Geschenk nach dem anderen auspacken – ist eine Zumutung: Ein Engel, der zu Hirten spricht? Ein Neugeborenes, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt, und das der Retter, der Messias, der Herr sein soll? Der Sohn Gottes – ein Mensch? Wer soll das glauben?

Nun, weltweit tun es viele Millionen Menschen. Immer noch, immer weitere, immer wieder von Neuem. Kirchlichen Skandalen oder der im Westen rasant fortschreitenden Säkularisierung zum Trotz. Krisen und Kriegen zum Trotz. Einem Anschlag wie dem auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt zum Trotz. Ihr Glaube schenkt ihnen Mut, selbst wenn er „un-glaubhaft“ und eine Zumutung sein kann. Die Botschaft der Weihnachtsgeschichte – Christ, der Retter ist da! – vermag Hoffnung zu stiften. Wo findet sich dieser Tage eine Geschichte, über die sich das ebenfalls sagen ließe?

Im Journalismus geht es um Schnelligkeit, entscheidend ist Richtigkeit

Die Geschichten des Jahres 2024 waren vielfach Geschichten der Hoffnungslosigkeit. Journalistinnen und Journalisten recherchierten sie, schrieben sie auf, verbreiteten sie – weil das ihr Beruf ist und weil die Wirklichkeit eben ist, wie sie ist. Ein ABC der Abgründe: Grausamkeiten und Gewalt, Streit und Skandale, Tod und Trauer, Versagen und Verbrechen.

Journalisten darf es nicht darum gehen, Sachverhalte positiver darzustellen. Doch auch sie fragen sich: Gibt es nicht wenigstens Funken von Hoffnung? Die Branche befasst sich intensiv damit. Mit den Phänomenen Nachrichtenmüdigkeit und Nachrichtenvermeidung infolge von Berichterstattung über negative Themen. Und mit „konstruktivem Journalismus“. Denn natürlich gab und gibt es sie: Geschichten, die Wirklichkeit beschreiben und zugleich Hoffnung machen. Etwa, weil sie auf Lösungsansätze hinweisen. Bisweilen sind diese Geschichten erst auf den zweiten Blick zu erkennen, mitunter braucht es dafür Zeit. Wie es Zeit braucht zum Nachdenken und Verstehen, gerade im Journalismus – und gerade bei sich überschlagenden Nachrichtenlagen. Im Journalismus geht es um Schnelligkeit, entscheidend ist Richtigkeit.

Wie wichtig das ist, zeigte sich einmal mehr nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt, als schon kurz nach der Festnahme des Täters Elon Musks‘ X mit Desinformation geflutet wurde und einige – darunter welche, die sich Journalisten nennen – genau zu wissen meinten, wer in Mithaftung genommen werden müsse. Erst nachdenken, dann kommentieren: (Soziale) Medien würden zu einem besseren Ort. Und nicht nur sie.

Der öffentliche Diskurs benötigt dringend ein Mehr an Vernunft und Empathie

Wer die Weihnachtsgeschichte aus dem Evangelium nach Lukas liest, stößt auf einen nicht ganz so bekannten, nicht ganz so häufig erzählten und interpretierten Satz. In unterschiedlichen Übersetzungen heißt er: „Maria aber bewahrte alles, was geschehen war, in ihrem Herzen und dachte darüber nach.“ Heißt: „Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen.“ Heißt: „Maria aber bewahrte alle diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen.“ Gleich, was am Ende der Erwägungen steht – es ist ein Wert an sich, wenn es Erwägungen überhaupt gibt. Und wenn nicht allein der Kopf, sondern auch das Herz berührt wird. Der öffentliche Diskurs benötigt dringend ein Mehr an Vernunft und Empathie. Auch das sagt uns die Weihnachtsgeschichte. Wir sollten sie in diesem Jahr besonders aufmerksam lesen oder ihr zuhören.