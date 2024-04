Morgen erscheint Taylor Swifts neues Album: Die wichtigsten Infos

Bei der Grammy-Verleihung im Februar hat Taylor Swift überraschend ihr neues Album „The Tortured Poets Department“ angekündigt. Am Freitag hat das Warten der Fans ein Ende.

Seitdem Superstar Taylor Swift bei der Grammy-Verleihung im Februar überraschend ein neues Album angekündigt hat, rätseln Fans, was „The Tortured Poets Department“ zu bieten hat. Schon bald hat das Warten ein Ende. Hier finden Sie die wichtigsten Informationen zum Release, den Songs und den Erwartungen.

Taylor-Swift-Album „The Tortured Poets Department“: Release am Freitag

Der Release-Termin von „The Tortured Poets Department“ ist am Freitag, dem 19. April. Auf dem japanischen Markt erscheint die Platte erst einen Tag später. Es handelt sich um das erste Album mit neuer Musik nach „Midnights“, das Taylor Swift im Oktober 2022 veröffentlicht hatte. Dazwischen kamen mit „Speak Now (Taylor's Version)“ und „1989 (Taylor's Version)“ zwei wiederveröffentlichte Alben heraus.

„The Tortured Poets Department“ erscheint als digitale Version sowie auf CD, Vinyl und Kassette. Das Album kann als CD in Deutschland aktuell für 15,99 Euro, als Vinyl für 38,99 Euro und als Kassette für 19,99 Euro vorbestellt werden.

Diese Songs sind auf neuem Album von Taylor Swift

Auf dem neuen Album von Taylor Swift erscheinen 16 Songs und ein Bonustrack, der je nach Edition variiert. Einen Song hat die 34-Jährige zusammen mit Rapper Post Malone aufgenommen, in einem anderen Song ist die Indie-Rockband Florence and the Machine zu hören. Das ist die Tracklist der „The Manuscript Edition“:

„Fortnight“ (featuring Post Malone) „The Tortured Poets Department“ „My Boy Only Breaks His Favorite Toys“ „Down Bad“ „So Long, London “ „But Daddy I Love Him“ „Fresh Out the Slammer“ „ Florida !!!“ (featuring Florence and the Machine ) „Guilty as Sin?“ „Who's Afraid of Little Old Me?“ „I Can Fix Him (No Really I Can)“ „Loml“ „I Can Do It with a Broken Heart“ „The Smallest Man Who Ever Lived“ „The Alchemy“ „ Clara Bow “ „The Manuscript“

Die Bonustracks der anderen drei Editionen sind „The Bolter“, „The Albatross“ und „The Black Dog“.

Wie könnte sich Taylor Swifts neues Album anhören?

Taylor Swift ist bekannt dafür, Erlebnisse aus ihrem Leben in ihren Songs zu verarbeiten. Deshalb liegt die Vermutung für einige Fans nahe, dass sie in den Songs die Trennung von ihrem Ex-Freund Joe Alwyn thematisieren könnte. Sie war mit dem Schauspieler einige Jahre bis 2023 zusammen. Die 34-Jährige gab auch selbst einen Hinweis darauf. Der neue Albumtitel dürfte sich auf eine Anekdote ihres britischen Ex-Partners beziehen. Dieser hatte 2022 in einem Interview erzählt, dass er gemeinsam mit den Schauspielern Paul Mescal und Andrew Scott eine WhatsApp-Gruppe namens „The Tortured Man Club“ habe. Taylor Swifts neuer Albumtitel klingt wie ein ironischer Kommentar darauf.

Songtitel wie „I Can Do It with A Broken Heart“ oder „My Boy Only Breaks His Favorite Toys“ lassen außerdem darauf schließen, dass Liebeskummer ein Thema sein dürfte. „So Long, London“ könnte ebenfalls eine Anspielung auf Alwyn sein. 2019 jedenfalls brachte Swift das Lied „London Boy“ heraus, in dem Swift über Liebe zu einem Briten sang.

Wie sich das neue Album musikalisch anhören wird, dazu hat sich weder Taylor Swift noch ihr gewohnter Produzenten-Partner Jack Antonoff geäußert. Sie könnte auf zurückgenommene Elektro-Sounds wie auf „Midnights“ von 2022 zurückgreifen oder auf Indie-Folk wie auf den Pandemie-Alben „Folklore“ und „Evermore“. Auch poppige Uptempo-Nummern wie auf ihrem Album „Lover“ von 2019 wären möglich. (mit dpa)