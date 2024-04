Weißenhorn-Oberreichenbach

18:00 Uhr

Dieser Mann weckt Erinnerungen an den ersten Tanz zu Schallplattenmusik

Plus Jürgen Sontheimer widmet sich Schätzen, die ihr Dasein lange im Kellerregal fristeten: Er bringt alte Plattenspieler auf Vordermann und entlockt ihnen wahren Hörgenuss.

Von Herbert Hertramph

Es ist kein Geschäft im üblichen Sinne. Man erklimmt in einem Dreifamilienhaus in Oberreichenbach das oberste Stockwerk, wird durch Flur und Frühstücksecke geführt und landet in einem Zimmer mit Dachschrägen, Balkonpflanzen – und Plattenspielern. Der freundliche Herr, der seine Schätze zeigt, ist Anfang 40, groß gewachsen und eigentlich Konstruktionsmechaniker. Seine Dienstleistung, die sich um alte Plattenspieler dreht, bietet er seit etwa einem Jahr an, begonnen hat seine Leidenschaft aber bereits, als er 15 Jahre alt war.

Jürgen Sontheimer bekam damals seinen ersten Plattenspieler vom Vater geschenkt. Von Telefunken war dieser, erinnert er sich. Und er ruhte nicht eher, bis er jenen Plattenspieler wieder zum Laufen gebracht hatte. Von da an ließ ihn das Thema nicht mehr los: Er reparierte Plattenspieler im Bekanntenkreis, besorgte sich alte Geräte bei Ebay, trat mit Enthusiasten und Sammlern in ganz Deutschland in Kontakt, setzte sich mit Herstellern wie Dual in Verbindung, tat Zulieferer für alte Teile in Holland auf und eignete sich im Laufe der Jahre genügend Kenntnisse an, um fast jedes Gerät wieder herzurichten. Und das nicht nur innen drin – auch Kratzer an der Kunststoffhülle werden beseitigt, Gehäuse poliert und Tonarme justiert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen