Der Blitzermarathon ist eine wichtige Aktion

Plus Zu schnelles Fahren ist immer noch eine Hauptursache für Unfälle. Doch das ist vielen Verkehrsteilnehmern nicht bewusst.

Was bringt eigentlich eine Blitzaktion, die vorher angekündigt wird? Diese Frage haben sich wohl viele Menschen gestellt. Doch allein die knapp 50 Verstöße, die innerhalb von 24 Stunden an nur sechs Messstellen im Landkreis Landsberg festgestellt wurden, zeigen, dass Aktionen gegen das Rasen auf unseren Straßen notwendig sind.

Bayerns Verkehrsminister Joachim Herrmann ( CSU) und die Polizei wurden im Vorfeld nicht müde zu betonen, dass der 24-Stunden-Blitzmarathon keine Abzocke ist, sondern den Verkehrsteilnehmern einschärfen soll, dass sie sich an die Geschwindigkeitsbegrenzungen halten sollen. Egal, ob auf der Autobahn, der Landstraße oder innerorts.