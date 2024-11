Damen und Herren der Lechrain Volleys treten in Weil an

Am Samstag findet ein gemeinsamer Heimspieltag der Damen I und Herren I der Lechrain Volleys (LRV) in der Schulturnhalle in Weil statt. Um 11 Uhr starten die Damen ihre Landesliga-Partie gegen FTM Schwabing II. Ab 14.30 Uhr stehen dann zwei Spiele der Landesliga-Herren an, die ebenfalls viel Spannung versprechen.

Die LRV-Damen treffen auf eine Mannschaft, die nach ihrem Wiederaufstieg in die Landesliga sicherlich mit viel Ehrgeiz ins Spiel gehen wird. Allerdings ist den Gästen aus Schwabing der Saisonstart missglückt - alle drei Spiele gingen verloren. Umso höher dürften die Motivation, aber auch der Druck sein, der auf den Schwabinger Spielerinnen lastet, um nun endlich zu punkten. Doch die LRV-Damen sind nach drei intensiven Trainingswochen ebenfalls hoch motiviert und fest entschlossen, an ihre gute Leistung beim souveränen 3:0-Sieg gegen den Eichenauer SV anzuknüpfen.

LRV-Herren wollen die ersten Punkte einfahren

Direkt im Anschluss, ab 14.30 Uhr, geht es weiter mit zwei Heimspielen der Landesliga-Herren. Sie treffen auf den TV Weitnau und den VfL Großkötz. Nachdem das Team um Trainer Stefan Fissek im ersten Spiel eine knappe und unnötige Niederlage gegen Haunstetten kassiert hatte, ist es nun an der Zeit, die ersten Siege einzufahren. Gegen Weitnau konnten in der vergangenen Saison beide Spiele gewonnen werden und auch gegen Großkötz setzte sich die Mannschaft in den jüngsten Vergleichen durch. Aktuell verlor TV Weitnau beim Saisonauftakt gegen die FTM Schwabing II mit 1:3 und setzte sich im Spiel gegen den SV SW München knapp mit 3:2 durch. Der VfL Großkötz wiederum gewann sein bislang einziges Spiel gegen den TV Planegg Krailling mit 3:0. So gehen die LRV-Herren hoch motiviert und zuversichtlich in die beiden Spiele. Beide Mannschaften freuen sich auf die gewohnt große Kulisse in der Weiler Halle und hoffen auf lautstarke Unterstützung ihrer Fans und eine tolle Stimmung. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.

Die U16 der Lechrain Volleys tritt in Neuaubing an. Die Lechrain Volleys treffen zunächst im Viertelfinale auf den SV Lohhof, den Ersten der Gruppe B. Gewinnt man dieses Spiel, träfe man im Halbfinale auf den Gewinner der Paarung TSV Mühldorf - TSV Eiselfing. Verlieren die Lechrain Mädels ihr erstes Spiel gegen Lohhof, dann spielen sie um die Plätze 5 bis 8. (AZ)