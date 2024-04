Der Förderkreis Städtepartnerschaft hat weiter viel vor

Der Förderkreis Städtepartnerschaft hat ein arbeitsreiches Jahr hinter sich. Ein Schild am Rathaus weist künftig auf die vielfältigen Verbindungen in ganz Europa hin.

Auf ein arbeitsreiches Jahr blickte der Mindelheimer Förderkreis Städtepartnerschaft zurück. Der Vorsitzende Florian Kastenmeier ging in seinem Tätigkeitsbericht unter anderem auf das Partnerschaftswochenende beim Frundsbergfest und auf das Spiel „Jugend ohne Grenzen“ in Schwaz ein. Kulturfahrten in die Partnerstädte wurden ebenso organisiert wie eine Jugendfahrt nach Verbania, an der 50 Mindelheimer Jugendliche und einige Erwachsene teilnahmen.

Der Förderkreis finanziert sich ausschließlich durch Spenden und die finanzielle Unterstützung der Stadt. Obgleich die Spenden im abgelaufenen Vereinsjahr rückläufig waren, zog der Kassierer Josef Doll eine positive Bilanz. Der Förderkreis präsentierte seinen neuen Informationsflyer, in dem die sechs Partnerstädte Mindelheims sowie die Ziele und Aufgaben des Förderkreises dargestellt werden. Das neue Logo des Förderkreises wurde von Pius Bauer, Grafikdesigner bei der Mindelheimer Zeitung, entworfen. Zu sehen ist es auch auf einem Schild, das im Eingangsbereich des Rathauses angebracht wird.

Der Förderkreis Städtepartnerschaft plant einen Kreativwettbewerb

Neben einer Jubiläumsfeier zum 45. Geburtstag im Oktober plant der Vorstand des Förderkreises einen Kreativwettbewerb für Jugendliche mit einer anschließenden Ausstellung sowie Kulturfahrten nach Sansepolcro und Sant Feliu de Guixols. „Jugend ohne Grenzen“ soll heuer in Bourg de Péage stattfinden.