Der VC Mindelheim richtet das 33. Altstadtkriterium aus

Die Wetteraussichten verheißen einen nahezu perfekten Radsporttag am kommenden Sonntag. Dann nämlich richtet der Velo Club Mindelheim zum 33. Mal sein Altstadtkriterium aus. Diesmal sogar mit einer Neuerung und einem ansprechenden Begleitprogramm für jedermann.

Jochen Schmid ist ein Radsportler, der viel in der Region herumkommt. Immer wieder nimmt der Vorsitzende des VC Mindelheim im gelb-schwarzen Trikot „seines“ Vereins an Radrennen teil - und hält dabei stets die Augen und Ohren offen, wenn es um frische Ideen geht, die den Radsport für das breite Publikum interessanter machen.

Die Special Olympics machen den Auftakt

In die Kategorie „neue Ideen“ fiel beispielsweise vor einigen Jahren das sogenannte „Fette-Reifen-Rennen“ für Kinder, das im Rahmen des Altstadtkriteriums ausgetragen wurde. Der Hintergrund war einfach: Kinder durften mit ihren eigenen Rädern, meist Mountainbikes mit eben „fetten“ Reifen, an den Start gehen und Rennluft schnuppern. Das hat sich bewährt, auch in diesem Jahr sind die „Fetten Reifen“ wieder Teil des Programms beim 33. Altstadtkriterium.

Dies findet am Sonntag, 29. September, in Mindelheim statt und bietet den ganzen Tag über ein abwechslungsreiches Rennprogramm. Den Auftakt machen um 9.30 Uhr einmal mehr die Special Olympics, die Radrennfahrer mit Handicap. Mit dabei ist Anton Schuster. Der Westernacher ist das Aushängeschild des VC Mindelheim, war schon Teilnehmer bei zwei Special-Olympics-Weltspielen und zählt auch in diesem Jahr zu den Favoriten auf einen Tagessieg in Mindelheim.

Kinder starten in Mindelheim beim „Fette-Reifen-Rennen“

Um 10 Uhr sind dann die Kinder zwischen fünf und acht Jahren beim „Fette-Reifen-Rennen“ am Start. Bislang haben sich knapp 20 Kinder für dieses Rennen angemeldet, darunter auch einige Nachwuchsfahrer des VC Mindelheim. Auch kurz entschlossene Kinder können am Renntag noch teilnehmen, eine Nachmeldung ist vor Ort möglich. Jedes Kind erhält nach dem Rennen einen Sachpreis. Im Anschluss an das „Fette-Reifen-Rennen“ sind dann die lizenzierten Schüler und Jugendlichen an der Reihe.

Premiere feiert in diesem Jahr das Hobbyrennen, das um 12.30 Uhr startet. Hier können Radfahrer ab 16 Jahren teilnehmen und über 25 Runden Rennerfahrung machen. Bis eine Stunde vor Rennbeginn können sich Interessierte über die Online-Anmeldeplattform anmelden. „Der Hobbyfahrer kommt, wenn das Wetter gut ist“, sagt Schmid - und blickt dem trockenen Sonntag entsprechend optimistisch entgegen. „Wir haben bei anderen Rennen gesehen, dass für ein Hobbyrennen wirklich Potenzial da ist. Es gibt viele, die gerne ein Rennen fahren würden, aber eben keine Rennlizenz haben“, sagt Schmid.

Erstmals wird ein Hobbyrennen angeboten

Für diese Klientel ist das Hobbyrennen gedacht, bei dem auch keine Preisgelder ausgeschüttet werden. „Es gibt Sachpreise“, sagt Schmid. Für Radfahrer, die am Sonntag weniger im Kreis durch die Altstadt fahren wollen, sondern lieber die Umgebung erkunden wollen, hat sich der Velo Club heuer auch eine Neuerung einfallen lassen.

Breitensportleiter Franz Barbe hat zwei Touren (56 und 80 Kilometer) ausgewählt, die auf der Homepage des VC Mindelheim zu finden sind. Die Touren gehen über Feld-, Wiesen- und Waldwege und sind für Mountain- und E-Bikes geeignet. „Wer am Start am Marienplatz zwischen 8 und 9.30 die Startgebühr von 10 Euro entrichtet, bekommt nach Beendigung der Tour im Zielbereich am Marienplatz ein Getränk und eine kleine Stärkung“, sagt Schmid. „Und der kann dann hautnah die Sprints um Punkte und Prämien verfolgen.“

Die Mastersklassen (Senioren) beim Altstadtkriterium starten ab 13.45 Uhr, zusammen mit den Frauen und der U19. Hier gehen mit Jochen Schmid (Masters II) und Franz Zwilcher (Masters IV) ins Rennen. Ob es für einen Heimsieg reicht? „Ich war heuer schon ein paar Mal auf dem Podest: in Freising, Wolfratshausen und Obergünzburg“, sagt Schmid. „Aber ich habe auch gesehen, dass sich für das Rennen in Mindelheim starke Konkurrenten angemeldet haben. Das wird nicht leicht.“

Im Hauptrennen sind drei Fahrer des VC Mindelheim bei den Amateuren dabei

Höhepunkt des Renntags wird das Hauptrennen der Elite- und Amateurfahrer sein. Dessen Start ist um 15.15 Uhr vorgesehen. Bei den Amateuren sind mit Daniel Kreher, Simon Sasse und Sebastian Büchele drei Fahrer des VC Mindelheim vertreten. Ein Fragezeichen steht noch hinter der Teilnahme des für das Elite-Rennen favorisierten neuen deutschen Kriteriumsmeisters: „Ob Dario Rapps kommt, ist nich nicht sicher“, sagt Jochen Schmid.

Dafür aber wird Rapps Teamkollege und Seriensieger Jonas Schmeiser sowie mindestens vier weitere Fahrer des Rennstalls RSC Kempten in Mindelheim an den Start gehen. Angemeldet ist auch Laurens Huizinga vom RSG Heilbronn, der in Kempten Dritter hinter Rapps und Schmeiser wurde.