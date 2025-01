Krönungsbälle, Faschingsmarkt und mehr: Die Wochenendtipps fürs Unterallgäu

gibt es in einer kostenlosen App, die man unter mindelheim.de/tourismus/entdecken/lauschtour herunterladen kann.

„Stille am Sonntagabend“ ins Haus der Maristen

„Stille am Sonntagabend“ ins Haus der Maristen

Wer es lieber leise mag, kann am Sonntag von 18.30 bis 19.30 Uhr zur

Seniorenzentrum St. Georg in Mindelheim

Seniorenzentrum St. Georg in Mindelheim

gibt es am Samstag von 14 bis 17.30 Uhr im

Café für Menschen in Trauer

Café für Menschen in Trauer

Kein Ofen daheim? Keine Lust auf ein Lagerfeuer im Garten? Dann haben die

Tischtennis-Freunde von Bad Wörishofen

eine

Lösung für ihren alten Weihnachtsbaum

: Am Samstag ab 9 Uhr holen sie in der Kur- und Gartenstadt vollständig abdekorierte und am Straßenrand gut sichtbar bereitgestellte Christbäume ab. Spenden sind willkommen.