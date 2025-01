Termine im Überblick: Faschingssaison in Neuburg und Region

Wo Konfetti regnet, kann der Himmel nicht grau sein. Die Faschingszeit steht schon vor der Tür. Die Hochsaison für die Vereine beginnt schon direkt mit Krönungsbällen nach Silvester. Den Start macht Rennertshofen, die Veranstaltungen ziehen sich über den ganzen Landkreis.

Diese Krönungsbälle finden im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen 2025 statt

Mit diesen Terminen beginnt die ersehnte Phase des Faschings. Bei den Krönungsbällen wird das erste Mal das Motto des Jahres und die aufwendigen Tanzeinlagen präsentiert. Bereits am Samstag, 4. Januar, startet die Faschingsgesellschaft Bertoldsheim mit ihrem Krönungsball (Schlossgaststätte, 18 Uhr), am Sonntag folgt der Ball in Rennertshofen (Turnhalle, 19 Uhr) statt. Die Neuburger Burgfunken laden am Samstag, 11. Januar, zum Krönungsball in das Kolpinghaus ein.

Faschingsumzüge 2025 in Rennertshofen, Neuburg und Bertoldsheim

Höhepunkte der Faschingszeit sind natürlich stets die Umzüge und die Veranstaltungen rund um die Faschingswoche. Noch vor Rosenmontag machen sich Fußgruppen und Wagen in Bertoldsheim am Samstag, 1. März, auf den Weg. Ein Tag später geht es in Rennertshofen weiter. In Neuburg findet mit dem Gaudiwurm seit längerem wieder ein Faschingsumzug statt. Da der ursprüngliche Termin mit der Bundestagswahl kollidierte, haben die Burgfunken den Umzug auf den 16. Februar vorgezogen.

Die Gardetreffen 2025 in Neuburg, Weidorf und Schönesberg

Neben den Burgfunken veranstalten 2025 auch Euphoria Weidorf und die Faschingsgesellschaft Bertoldsheim Gardetreffen. In Neuburg trifft sich die Große Garde am 18. und die Kindergarde am 19. Januar, beide in der Parkhalle. Parallel dazu veranstaltet Euphoria Weidorf ein Treffen der großen Garde (18. Januar) und der kleinen Garde (19. Januar). Die Garde der Bertoldsheimer Faschingsgesellschaft trifft sich am 25. Januar in der Diepoldshalle in Schweinspoint (Landkreis Donau-Rieß).

Die Faschingstermine im Landkreis Neuburg-Schrobenhausens im Überblick:

Termine der Burgfunken Neuburg

11. Januar Krönungsball, Kolpinghaus

18. Januar Gardetreffen der Großen Garde, Parkhalle

19. Januar Kindergardetreffen, Parkhalle

2. Februar Kinderball, Kolpinghaus

8. Februar Trachtenwahnsinn, Kolpinghaus

9. Februar Seniorenball, Kolpinghaus

16. Februar Faschingsumzug Gaudiwurm

23. Februar Kinderball, Kolpinghaus

3. März Rosenmontagsgaudi, Kolpinghaus

4. März Kehraus-Party, Kolpinghaus

Termine der Fidelitas Rennertshofen

5. Januar Krönungsball, Turnhalle

7. Februar Kinderball, Pfarrheim Rennertshofen

8. Februar Seniorenfasching, Pfarrheim Rennersthofen

16. Februar Prunksitzung, Turnhalle

22. Februar Teens on Stage & DJ Night, Turnhalle

27. Februar Hausball, Turnhalle

2. März Faschingsumzug und Party, Marktstraße

15. März Show Tanz Spezial, Turnhalle

Termine der Euphoria Weidorf

5. Januar Krönungsball, Gasthof Brummer in Reicherstein

18. Januar Gardetreffen - Großer Hofstaat, Gaststätte Daferner in Schönesberg

19. Januar Gardetreffen - Kleiner Hofstaat, Gaststätte Daferner in Schönesberg

15. Februar Hausball, Gasthof Brummer

1. März Faschingsumzug in Weidorf

Termine der Schlomachia Schrobenhausen

11. Januar Inthronisierungsball, Volksfestplatz

9. Februar Kinderball, Volksfestplatz

22. Februar 90er Party, Volksfestplatz

27. Februar Ladies Night, Volksfestplatz

2. März Umzug und Umzugsparty, Innenstadt und Volksfestplatz

4. März Faschings-Dienstag, Volksfestplatz

Termine für den Fasching in Bertoldsheim

4. Januar Krönungsball Faschingsgesellschaft Bertoldsheim, Schlossgaststätte Schlamp

25. Januar Rohrbacher Faschingsball, Schlossgaststätte Schlamp

25. Januar Gardettreffen FG Bertolsheim, Diepoldshalle Schweinspoint

22. Februar 6er-Rat-Ball, Schlossgaststätte Schlamp

2. Februar Kinderball FG Bertoldsheim, Schlossgaststätte Schlamp

28. Februar Dorfweiberball, Schlossgaststätte Schlamp

1. März Faschingsumzug und Party, Start: Marxheimer Straße

Termine für den Fasching in Burgheim

8. Februar Faschingsparty FC Illdorf, Sportheim FC Illdorf

8. Februar Kinderfasching FC Illdorf, Sportheim FC Illdorf

Am 25. Januar veranstaltet auch die Neuburger Wasserwacht in der Ostendhalle noch ihren Ball im Anschluss an das traditionelle Donauschwimmen.