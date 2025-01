Mit diesen Apps Nördlingen entdecken

Ein eigene App, die Informationen rund um das Leben und Wohnen in Nördlingen bündelt, gibt es in nicht. Was in anderen Gemeinden, längst Realität ist, lässt in Nördlingen auf sich warten. So hat beispielsweise die deutlich kleinere Nachbarstadt Harburg längst eine digitale Sammelstelle für das Stadtgeschehen. Bis es in der Großen Kreisstadt soweit ist, können Interessierte aber auf ein kleines Spektrum an einzelnen Apps zurückgreifen. Diese Anwendungen bereichern heute schon das Leben in Nördlingen und laden zum Entdecken ein.

Die sQRibe-App ist der digitale Stadtführer für Nördlingen

„sQRibe“ lädt zur multimedialen Entdeckung der Nördlinger Sehenswürdigkeiten ein. Der Begriff „sQRibe“ setzt sich zusammen aus dem englischen Wort scribe, das ist die Bezeichnung für einen Schreiber und der Abkürzung QR für quick response, also schnelle Antwort. Mit der App können Besucher und Besucherinnen bis zu 26 Nördlinger Sehenswürdigkeiten entdecken. Neben einer Tonspur ergänzen alte Stiche, Gemälde sowie historische Fotos und Dokumente die einzelnen Stationen. Diese sind alle auf einem Stadtplan in der App vermerkt. Der „wo bin ich“-Button hilft bei der Orientierung.

Punktesammeln geht in Nördlingen mit der NöCard – auch per App

Bonus-Punkte kann in Nördlingen jeder mit der sogenannten NöCard sammeln. Das ist nicht nur mit der physischen Karte möglich, sondern geht auch per App. Damit können sich Einkaufende über ihr Smartphone in Läden, die beim Bonussystem mitmachen, Punkte gutschreiben lassen. Diese stehen dann wiederum beim nächsten Einkaufen zur Verfügung. Eine Barauszahlung ist nicht möglich. In der App werden Nutzerinnen und Nutzer zudem über Vorteile, Aktionen, Sonderpreise und Gewinnspiele der teilnehmenden Geschäfte informiert. Die App bietet auch einen Stadtplan, auf dem alle Geschäfte, in denen Punkte gesammelt werden können, abgebildet sind. Die App wird direkt aus dem Browser heraus abonniert, daher muss sie nicht im App Store oder Google Play Store heruntergeladen werden. Auf https://noecard.de einfach die Kartennummer eingeben.

Icon Vergrößern Die NöCard gibt es auch digital als App. Foto: Rieser Nachrichten Icon Schließen Schließen Die NöCard gibt es auch digital als App. Foto: Rieser Nachrichten

Schnitzeljagd statt Stadtführung: Mit Actionbound erkunden Sie Nördlingen spielerisch

Mit der App Actionbound können Nutzerinnen und Nutzer spielerisch ihre Umgebung erkunden. Die App verwandelt einen Spaziergang in eine Schnitzeljagd. Auf verschiedenen Touren werden Interessierte quer durch Nördlingen, an spannende Orte und durch Geschichten von der Vergangenheit bis in die Gegenwart geführt. Neben dem Actionbound „Stadtralley Nördlingen“, gibt es eine „Stadtführung Nördlingen im 14. Jahrhundert“. Mit dem QR-Code auf der Actionbound–Internetseite oder dem Feld „Bound finden“ kann man sich eine Strecke aussuchen und loslegen.

Ohren auf in Nördlingen: Das bietet die Lauschtouren-App

Auf eine „Lauschtour“ können Interessierte mit der gleichnamigen App gehen. Dieses digitale Tool bietet Exkursionen und Rundgänge durch den Geopark Ries an. Mit dem eigenen Smartphone und Kopfhörern geht es entweder „Auf den Spuren einer kosmischen Katastriophe: Durch den Rieskrater“ oder durch „Dunkle Kapitel der Stadtgeschichte: Hexen in Nördlingen“.

Alles Apps sind für Android und IOS kostenlos. Sie können (mit Ausnahme der NöCard) im App Store und im Google Play Store heruntergeladen werden.