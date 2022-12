Hier sehen Sie den Trailer zu "Mensch, Maxstraße"

Hasan Tekin verkauft Döner, Sarah Smolik italienisches Lebensgefühl. Und Simon Lang kreiert Kunstwerke auf Tellern. Sie alle sind Gesichter unserer neuen Video-Serie "Mensch, Maxstraße".

Hasan Tekin isst Döner. Jeden Tag. Und er arbeitet fast rund um die Uhr in seinem Imbiss Arkadas, sagt er. Was er tun wird, wenn das mal nicht mehr geht? Daran will er gar nicht denken.



Für unsere neue Video-Serie "Mensch, Maxstraße" haben Manuel Andre und Axel Hechelmann Menschen getroffen, die das Leben auf Augsburgs prachtvollster Straße besonders machen. Nicht nur Arkadas-Chef Hasan Tekin. Auch Spitzenkoch Simon Lang vom Sternerestaurant Sartory, die Café-Besitzerin Sarah Smolik vom "Centro". Oder den Antiquar Hartmut Schreyer, der auf die Frage, ob seine Kinder seinen Laden später einmal übernehmen werden, antwortete: Nein. "Weil sie klug sind."

Neue Video-Serie der Reihe "Augsburger Allgemeine Original" über die Maximilianstraße Augsburg

In der Video-Serie "Mensch, Maxstraße" geht es in vier Episoden unter anderem um Döner und Sterneküche, alte Bücher und neue Baustellen, Orgelmusik und Eimersaufen sowie WG-Leben und um die Krawallnacht 2021. Alle Teile der Video-Serie können Sie sich hier ansehen:

Bereits vierte Video-Serie "Augsburger Allgemeine Original" – diesmal über die Augsburger Maxstraße

"Mensch, Maxstraße" ist bereits die vierte Video-Serie aus der Reihe "Augsburger Allgemeine Original". Im Sommer 2022 widmeten sich Andre und Hechelmann dem Leben im Augsburger Hotelturm. Ein Jahr zuvor drehten sie eine vierteilige Serie anlässlich des 500. Geburtstags der Fuggerei, der ältesten bestehenden Sozialsiedlung der Welt. Außerdem thematisierten sie in zwei Folgen den dramatischen Augsburger Polizistenmord von 2011.