Döner und Sterneküche: Folge 2 unserer Maxstraßen-Serie

Plus Schnellimbiss und Sterneküche – die Gastronomen in der Augsburger Maxstraße können beides. Ob's auch allen schmeckt? Hier sehen Sie die zweite Folge unserer Videoserie.

Döner oder Sterneküche – die Gastronomie in der Augsburger Maximilianstraße ist so vielseitig wie ihre Menschen. Da gibt es auf der einen Seite Männer wie Hasan Tekin mit seinem Imbiss Arkadas und auf der anderen Seite den Spitzenkoch Simon Lang mit zwei Restaurants im Luxus-Hotel Maximilian's. Der eine verkauft Döner für sechs Euro, beim anderen kostet ein 7-Gänge-Menü schon einmal knapp 200 Euro.