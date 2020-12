vor 20 Min.

Die Bachelorette 2020 gestern mit Folge 8: Finale! Wer ergatterte die letzte Rose?

"Die Bachelorette" 2020: Wie wird sich Melissa entscheiden? Alle Infos zum Finale in Folge 8 erhalten Sie hier in unserer Vorschau.

"Die Bachelorette" 2020: Gestern stand mit Folge 8 das große Finale an. Alle Infos zur Sendung erhalten Sie hier in unserem Nachbericht.

Nur noch zwei der ursprünglich 20 Männer kämpften gestern in Folge 8, dem großen Finale von "Die Bachelorette", um das Herz von Melissa. Für wen hat sich die 25-jährige Stuttgarterin entschieden? Alle Infos zur gestrigen Ausgabe erhalten Sie hier in unserem Nachbericht.

"Die Bachelorette" gestern: Nachbericht zu Folge 8 - Das Finale

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Inhalt

Die gemeinsame Zeit in Griechenland war vorbei - es wurde ernst. Gestern Abend musste sich "Die Bachelorette" Melissa entscheiden, wem sie die letzte Rose überreichen wollte. Im Finale standen Österreicher Daniel H., der sie von Anfang an begeistern konnte, und Leander. Dieser sorgte zu Beginn der Staffel allerdings eher für Verunsicherung bei Melissa: Er ist ein guter Freund ihres Ex-Freundes.

In Deutschland sollten nun Isabel und Edda, die besten Freundinnen der 25-Jährigen, die beiden Auserwählten genauer unter die Lupe nehmen und sie bei ihrer Wahl unterstützen.

Zudem durften die verbliebenen Kandidaten einen Blick in das Privatleben der Bachelorette werfen: Sie nahm die beiden mit in ihre eigene Wohnung.

Wer ist raus? Wer hat gewonnen?

Am Ende der Sendung wurde es Tränenreich. Die Entscheidung fiel der 25-Jährigen sichtlich schwer. Mit den Worten "Ich habe mich in dich und in deine Art verliebt", überreichte sie letztlich Leander die letzte Rose.

