Dschungelcamp-Kandidaten 2021: Das sollen weitere Teilnehmer sein

Das Dschungelcamp 2021 findet in Wales mit Promi-Kandidaten statt. Welche Teilnehmer in der neuen Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" dabei sein könnten, lesen Sie hier.

Von Carla Gospodarek

Wer sind die Kandidaten im " Dschungelcamp" 2021? Trotz der aktuellen Corona-Lage soll im kommenden Jahr die 15. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" über die Fernsehbildschirme flackern. Diesmal wird das RTL-Format wegen der Reisebeschränkungen allerdings nicht wie gewohnt in Australien, sondern im englischen Wales auf einem Schoss gedreht.

Bislang wurde noch nicht offiziell bekannt gegeben, welche Stars und Sternchen in der kommenden Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" dabei sein werden. Allerdings werden schon erste Namen für die "Dschungelcamp"-Kandidaten gehandelt.

Dschungelcamp 2021, Kandidaten: Diese Teilnehmer könnten in IBES-Staffel 15 dabei sein

Harald Glööckler

Laut Informationen der Bild soll es eine mündliche Einigung zwischen dem ausgeflippten Designer Harald Glööckler (55) und der Produktionsfirma geben, aber noch nichts unterschrieben sein. Er selbst sagte auf Anfrage der Bild: "Ich bekomme diese Anfrage jedes Jahr und habe bislang noch nie zugesagt."

Der 55-Jährige Designer hatte erst vor wenigen Tagen einen schweren Autounfall. Jedoch blieben sein Fahrer und er weitestgehend unverletzt.

Zoe Saip

Die ehemalige " Germany's Next Topmodel"-Kandidatin, Zoe Saip, soll angeblich auch beim diesjährigen Dschungelcamp teilnehmen. Die 21-Jährige soll sich laut Bild mit RTL geeinigt haben. Nach einem eher unschönen Abgang bei GNTM ging es für die Österreicherin erstmal privat bergab. Sie beendete ihr innige Freundschaft mit GNTM-Kollegin Victoria und trennte sich von ihrem Freund Constantin. Danach ging sie in die Sendung "Kampf der Reality-Stars" - ein neuer Z-Promi wart geboren.

Filip Pavlovic

Ein weiterer angehender Z-Promi: Der 26-jährige Filip Pavlovic kann bisher noch wenig Reality-TV-Erfahrung nachweisen. Bei der "Bachelorette" wurde er Dritter. Bei RTL ist er außerdem in der Sendung "Like me - I'm Famous" zu sehen. Hier lesen Sie ein Kurz-Porträt über den 26-Jährigen: "Like Me – I’m Famous" am 6.10.20: Filip Pavlović im Porträt.

Lucas Cordalis

Die Bild-Zeitung will erfahren haben, das der Ehemann von Daniela Katzenberger, Lucas Cordalis, als Teilnehmer ins "Dschungelcamp 2021" ziehen und schon einen Vertrag unterschrieben haben soll. Bestätigt wurde das allerdings weder von Seiten des Senders, noch vom 53-Jährigen selbst.

Lucas Cordalis hätte die Chance, als drittes Familienmitglied den Sieg in der Show zu holen. Sein mittlerweile verstorbener Vater Costa Cordalis wurde in der ersten Staffel im Jahr 2004 zum Dschungelkönig gekrönt, Schwägerin Jenny Frankhauser gelang das im Jahr 2018.

Lars Tönsfeuerborn

In der Vergangenheit hatten Promis schon damit Erfolg, sich selbst als Kandidaten für "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" ins Gespräch zu bringen. Der Gewinner der Kuppel-Show "Prince Charming", Lars Tönsfeuerborn, ist damit ein möglicher Teilnehmer. Der Nachrichtenagentur spot on news sagte er, dass er sich über eine Einladung ins "Dschungelcamp" freuen würde.

Sobald es Hinweise auf weitere Kandidaten oder offizielle Ankündigungen gibt, aktualisieren wir diesen Artikel.

Kandidaten von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" 2021: Wer war der letzte Gewinner?

Zuletzt krönte sich der 29-jährige Prince Damien zum Dschungelkönig. Hier erfahren Sie mehr über ihn: Prince Damien im Porträt.

