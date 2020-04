vor 47 Min.

"Let’s Dance" 2020, Folge 8: Martin Klempnow ist raus - Die News

In Folge 8 von "Let's Dance" scheiterte Martin Klempnow am Publikum. Die News zu "Let's Dance" 2020.

"Let’s Dance" 2020 News: In Folge 8 lieferte Martin Klempnow nicht die schlechteste Leistung ab, musste aber trotzdem gehen. Mehr dazu hier im Blog.

News zu "Let’s Dance" 2020

News am 25.4.20: Martin Klempnow scheitert am Publikum

Mit 18 Punkten von der Jury lieferten Martin Klempnow und Tanzpartnerin Marta Arndt mit ihrem Jive zu "Mein Name ist Hase" aus der Serie "The Bugs Bunny Show" eine eher durchwachsene Show ab. Schlechter lief es jedoch für Komikerin Ilka Bessin, die von der Jury nur 13 Punkte erhielt. Am Ende wollte das Publikum Bessin jedoch ein weiteres Mal auf dem Tanz-Parkett sehen, während Martin Klempnow in Folge 8 seinen letzten Auftritt bei " Let's Dance" hinlegte. Weitere Infos zur Sendung finden Sie in unserem Nachbericht: "Let’s Dance" 2020: Tänze der Kandidaten gestern in Folge 8

News am 24.4.20: Heute steht der Discofox-Marathon an

Heute ist es so weit: Wie jedes Jahr steht auch in Staffel 13 der Disocfox-Marathon an. Dabei können die Zuschauer abstimmen, zu welchen Songs die Kandidaten tanzen sollen. Bei den Einzeltänzen hingegen dreht sich heute alles um große Hits aus Film und Fernsehen. Mehr zur heutigen Folge 8 von "Let’s Dance" 2020 finden Sie in unserer Vorschau: "Let’s Dance" 2020, Folge 8: Die Tänze der Kandidaten heute

News am 18.4.20: Martin Klempnow überzeugt, Tijan Njie nicht

Die lange Osterpause haben einige Promis bei "Let's Dance" 2020 wohl genutzt, um an ihren Tanzkünsten zu feilen. Allen voran überzeugte endlich auch "Heute-Show"-Komiker Martin Klempnow mit einem Slowfox. Auch andere Promi-Tänzer überzeugten die Jury, so zum Beispiel Moritz Hans und Lili-Paul-Roncalli, die beide jeweils die Höchstpunktzahl abräumten. Bei den Teamtänzen gewann, wie bereits vor einem Jahr, Motsi Mabuse mit ihren Kandidaten. Weniger überzeugend war dagegen der Auftritt von Tijan Njie, der bei der Jury mit seiner wackeligen Performance keine Sympathien holen konnte.

Doch welcher Tänzer musste sich gestern aus der Show verabschieden? Alle Infos dazu lesen Sie im Nachbericht: "Let’s Dance" 2020, Folge 7 gestern: Das waren die Tänze der Promi-Kandidaten.

News am 17.4.20: Juroren kämpfen mit ihren Teams ums Weiterkommen

Nach der Osterpause und dem damit verbundenen Tanzverbot geht "Let’s Dance" heute mit Folge 7 in die nächste Runde. Während in den vergangenen Sendungen immer nur die Kandidaten ihr Können unter Beweis stellen mussten, kommen heute auch ihre Kritiker ins Schwitzen. Gemeinsam mit ihrem Team müssen die Juroren Motsi Mabuse, Jorge González und Joachim Llambi heute auf der Tanzfläche überzeugen um ihren Teammitgliedern zum Weiterkommen zu verhelfen.

Mehr zur heutigen Sendung finden Sie in unserer Vorschau: "Let’s Dance" 2020, Folge 7: Die Tänze der Kandidaten heute

News am 10.4.20: RTL zeigt Highlights aus vergangenen Staffeln

Heute findet keine Live-Sendung von "Let’s Dance" statt. Der Grund dafür ist das am Karfreitag bestehende Tanzverbot. Dennoch müssen Fans nicht ganz auf das Format verzichtetn. RTL strahlt stattdessen eine Best-Of-Sendung aus, in der die Juroren ihre Lieblingsmomente aus den vergangenen Staffeln und der "Let’s Dance"-Tour präsentieren. Nächste Woche geht es mit Folge 7 regulär weiter.

News am 4.4.20: Punkteregen in der Woche der Liebe

Gestern in Folge 6 wurde es mit der "Love-Edition" so richtig romantisch. Überzeugen konnte dabei vor allem Schauspieler Tijan Njie - gemeinsam mit Tanzpartnerin Kathrin Menzinger holte er für seinen Jive zu "Crazy Little Thing Calles Love" volle 30 Punkte. Für weniger Begeisterung sorgte bei der Jury die Performance von Moderatorin Ulrike von der Groeben: Sie schied am Ende der Sendung aus.

News am 3.4.20: Heute mit der 'Love Week'

Folge 6 von "Let's Dance" steht heute unter dem Motto 'Love Week'. Zu romantischen Songs möchten die Tanzpaare heute die Jury und die Zuschauer begeistern. Neben einem Paso Doble von Sänger Luca Hänni, wird Komikerin Ilka Bessin mit einem Contemporary zu sehen sein. Alle weiteren Tänze der restlichen Kandidaten, können Sie in der Vorschau nachlesen: "Let’s Dance" 2020, Folge 6: Die Tänze der Kandidaten heute am 3.4.20

News am 28.3.20: Moderator Sükrü Pehlivan muss gehen

Die Promis gaben wieder ihr Bestes auf dem "Let's Dance"-Parkett. Für Moderator Sükrü Pehlivan reichte die erbrachte Leistung jedoch nicht aus. Mit seinem Wiener Walze konnte er die Jury nicht begeistern und wurde dann von den Zuschauern rausgewählt. Alle wichtigen Informationen zu Folge 5, lesen Sie in unserem Nachbericht: "Let’s Dance" 2020, Folge 5: Die Tänze der Kandidaten gestern am 27.3.20

News am 27.3.20: John Kelly steigt freiwillig aus, Loiza Lamers rückt nach

Folge 5 von "Let's Dance" läuft heute am 27.03.2020 mit einem "90er-Jahre-Special". Mit dabei ist auch diesmal überraschenderweise wieder das Model Loiza Lamers, die eigentlich in der vergangenen Woche ausgeschieden war. Sie rückt für John Kelly nach, der aufgrund eines Krankheitsfalls in seiner Familie nicht länger an "Let's Dance" teilnehmen kann.

Weitere Infos zur heutigen Show lesen Sie in unserer aktuellen Vorschau: "Let’s Dance" 2020, Folge 5: Das sind die Tänze der Kandidaten heute am 27.3.20

News am 21.3.20: Loiza Lamers ist raus

In der vergangenen Woche hatten noch Freunde und Familie der Kandidaten zuschauen dürfen, diesmal gab es gar kein Publikum mehr: Auch bei "Let's Dance" machen sich die Auswirkungen des Corona-Virus bemerkbar. Trotzdem gaben die Stars ihr Bestes auf dem Tanzparkett. Am Ende reichte es jedoch nicht für Loiza Lamers und ihren Tanzpartner Andrzej Cibis, die insgesamt nur 16 Punkte erhielten. Sänger Luca Hänni und Partnerin Christina Luft lieferten die beste Leistung des Abends ab und wurden mit 30 Punkten von Jury und Publikum prämiert.

News am 20.3.20: Elf Paare sind noch dabei in Folge 4

Elf Paare stehen bei "Let's Dance" noch auf dem Parkett und trainieren Woche für Woche hart für das gleiche Ziel: den Titel "Dancing Star" 2020. Diesmal gibt es kein bestimmtes Motto, aber die Tänze der Paare sind schon bekannt. Moderator Sükrü Pehlivan und Tanzpartnerin Alona Uehlin zeigen einen Jive zum deutschen Schlager-Klassiker Marmor, Stein und Eisen bricht von Drafi Deutscher - eine interessante Musikauswahl.

Und Komikerin Ilka Bessin und Tanzpartner Erich Klann präsentieren einen Paso Doble zu (I Can't Get No) Satisfaction von The Rolling Stones. Welche Tänze die Kandidaten noch zeigen, lesen Sie in unserer Vorschau: "Let’s Dance" 2020, Folge 4: Das sind die Tänze der Kandidaten heute am 20.3.20.

News am 14.3.20: Ailton muss die Show verlassen

Ex-Fußballer Ailton und Isabel Edvardsson zeigten gestern einen Cha Cha Cha zu dem Song "Daddy Cool" von Boney M. Leider überzeugte das Paar weder Jury noch Publikum - die beiden erhielten von den Juroren insgesamt nur acht Punkte und obendrauf noch die wenigsten Zuschaueranrufe. Das bedeutete für sie das Show-Ende nach Folge 3.

News am 13.3.20: Das sind die Tänze in Folge 3

RTL hat wieder bekanntgegeben, welche Tänze die Kandidaten in Folge 3 präsentieren werden - und auch das Motto der heutigen Sendung. Das ist nämlich "70er-Jahre". Ailton und seine Tanzpartnerin Isabel Edvardsson tanzen einen Cha Cha Cha zum Kult-Hit "Daddy Cool" von Boney M.

Wendler-Schatzi Laura Müller tanzt mit Christian Polanc einen Paso Doble zu "I Love Rock 'n' Roll" von Arrows. Auf welche Tänze sich die Zuschauer noch freuen können, lesen Sie in unserer Vorschau: "Let’s Dance" 2020, Folge 3: Die Tänze der Kandidaten heute am 13.3.2020 beim "70er Special".

Jedoch wird es innerhalb der Live-Sendung keine Zuschauer geben, das teilte der Sender am Donnerstag mit. Wegen des Coronavirus werde bis auf weiteres auf ein größeres Publikum bei den Live-Shows verzichtet.

News am 7.3.20: Sabrina Setlur muss in Folge 2 gehen

So ist das bei Let's Dance: Ein Kandidat muss jede Woche die Show verlassen. Dieses Mal hat es die Rapperin Sabrina Setlur getroffen, die schon im Vorfeld bekundet hatte sich sehr auf das Format zu freuen. Mit ihrem Cha Cha Cha zu "On The Floor" (J. Lo ft. Pitbull) konnte sie gemeinsam mit Tanzpartner Nikita Kuzmin jedoch insgesamt nur 12 Punkte holen. Im Interview nach der Sendung sagte die Musikerin: "Wir haben alles gegeben und es hat nicht gereicht."

Mehr zur Sendung vom Freitag lesen sie in unserem Nachbericht: "Let’s Dance" 2020, Folge 2: Das waren die Tänze am 6.3.20 - Wer musste gehen?

News am 6.3.20: Das sind die Tänze in Folge 2

RTL hat schon bekanntgegeben, welche Tänze die Kandidaten in Folge 2 präsentieren werden. Ulrike von der Groeben ist schon kräftig am Trainieren mit ihrem Tanzpartner Valentin Lusin. Sie werden einen Rumba zeigen.

Welche Tänze die anderen Kandidaten präsentieren werden, können Sie in unserer Vorschau lesen: "Let’s Dance" 2020, Folge 2: Die Tänze der Kandidaten heute am 6.3.20.

News am 29.2.20: Steffi Jones ist nicht mehr dabei

In der Kennenlernshow vergangene Woche musste noch niemand die Show verlassen, doch gestern wurde es ernst. Die Kandidatinnen Steffi Jones und Sabrina Setlur konnten die Jury nicht überzeugen - beide mussten am Ende der Show zittern. Für Sabrina Setlur reichten die Zuschaueranrufe noch für die nächste Runde. Die frühere Fußballspielerin Steffi Jones musste "Let’s Dance" 2020 aber bereits verlassen. Mehr dazu lesen Sie im Nachbericht: "Let’s Dance" 2020, Folge 1: Tänze der Kandidaten am Freitag, 28.2.20.

News am 28.2.20: Die erste Entscheidung wartet auf die Teilnehmer

Die Paarungen stehen fest und die 14 Stars und Profitänzer freuen sich auf ihre ersten Einzeltänze zu zweit. Es wird ernst, denn heute muss der erste Star die Show bereits verlassen. Aber die Promis haben sich mit tollen Tänzen und viel Übung gut vorbereitet. Alle Informationen zu den Tänzen und vielem mehr, erhalten Sie in unserer Vorschau zu Folge 1: "Let’s Dance" 2020, Folge 1: Die Tänze der Kandidaten heute am 28.2.20

News am 22.2.20: Tijan Njie erhält die meisten Stimmen der Zuschauer

In der großen Kennenlernshow am Freitag mussten sich die Promis noch keine Sorgen um ihre Leistung machen - niemand musste die Show verlassen. Anrufen konnten die Zuschauer für ihre Lieblingsperformance aber trotzdem, denn der Kandidat mit den meisten Stimmen hat eine Wildcard erhalten und ist damit in der nächsten Sendung sicher. Schauspieler Tijan Njie erhielt die meisten Punkte und kann damit Folge 1 am 22.2.20 ganz entspannt angehen.

Weitere Infos zur ersten Folge erhalten Sie in unserem Nachbericht: "Let’s Dance" 2020: Das waren die Tänze der Kandidaten am 21.2.20

News am 21.2.20: Start der 13. Staffel

Es ist endlich soweit: Die Kennenlernshow der 13. Staffel läuft heute Abend am 21.2.20 auf RTL. Alle wichtige Informationen zu den Tänzen der Kandidaten und der Profitänzer, erhalten Sie hier: "Let’s Dance" 2020: Die Tänze der Kandidaten heute am 21.2.20

News am 11. Februar: Das sind die Profitänzer von "Let’s Dance" 2020

Nun steht fest, welche Profitänzer mit den Promis antreten. Hier ein Überblick:

Alona Uehlin

Andrzej Cibis

Christina Luft

Christian Polanc

Erich Klann

Isabel Edvardsson

Kathrin Menzinger

Marta Arndt

Massimo Sinató

Nikita Kuzmin

Regina Luca

Renata Lusin

Robert Beitsch

Valentin Lusin

Mehr Infos gibt es hier: Let’s Dance 2020: Profitänzer und Profitänzerinnen im Überblick.

News am 16. Januar 2020: Alle Kandidaten von "Let’s Dance" 2020 bekannt

RTL hat mittlerweile alle 14 Kandidaten enthüllt, die an "Let’s Dance" 2020 teilnehmen. Mit Sabrina Setlur und Ailton wurden die letzten beiden Teilnehmer bestätigt. Hier die Übersicht:

Ilka Bessin (48): Komikerin

(48): Komikerin Sükrü Pehlivan (47): Moderator

(47): Moderator Ulrike von der Groeben (62): Moderatorin

(62): Moderatorin Martin Klempnow (46): Schauspieler

(46): Schauspieler Laura Müller (19): Model

(19): Model Luca Hänni (25): Sänger

(25): Sänger Steffi Jones (47): frühere Fußballspielerin

(47): frühere Fußballspielerin John Kelly (52): Sänger

(52): Sänger Lili Paul-Roncalli (21): Artistin

Tijan Njie (28): Schauspieler

(28): Schauspieler Loiza Lamers (24): Model

(24): Model Ailton (46): Fußballspieler

Moritz Hans (23): Sportler

(23): Sportler Sabrina Setlur (46): Rapperin

News am 10. Januar: Start-Termin ist bekannt

"Let's Dance" startet 2020 besonders früh in die neue Staffel: Die Folgen laufen ab dem 21. Februar auf RTL, wie der Sender nun bekanntgegeben hat. Die Show ist dann immer am Freitagabend zu sehen.

In der ersten Folge werden die 14 Promi-Kandidaten erst einmal erfahren, mit welchen Profitänzern sie antreten werden. In den Folgen danach wird es dann ernst für sie. Sie müssen mit ihren Choreografien die Jury überzeugen. Am Ende jeder Show scheidet das schwächste Paar aus - bis im Finale die Gewinner ermittelt werden.

Aktuelle News zu "Let's Dance" 2020 rund um Folgen und Kandidaten

In diesem News-Blog bekommen Sie die Neuigkeiten rund um "Let’s Dance" 2020. In Staffel 13 der RTL-Show werden wieder 14 Promis um den Sieg tanzen.

Bewertet werden die Kandidaten von der bewährten Jury aus Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi. Auch bei den Moderatoren gibt es keine Änderungen: Victoria Swarovski und Daniel Hartwich führen durch die Sendung. Hier bekommen Sie die Neuigkeiten. Nacht dem Start der Sendung verlinken wir auch auf unsere Vorschau- und Nachbericht-Artikel.

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen