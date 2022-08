Vox zeigt 2022 eine neue Runde von "Die Höhle der Löwen". Welche Gründer sind in Staffel 12 dabei? Welche Produkte werden den Löwen vorgestellt? Welche Deals kommen zustande? Alle wichtigen Infos haben wir hier für Sie.

Neue Runde, neue Deals: Der Sender Vox präsentiert ab Montag, dem 29. August, mit Staffel 12 die Fortsetzung der erfolgreichen Gründer-Show " Die Höhle der Löwen". Unter den Investoren und Investorinnen sind auch 2022 wieder altbekannte Gesichter. Sowohl Carsten Maschmeyer, Nico Rosberg, Ralf Dümmel, Dagmar Wöhrl, Nils Glagau, Judith Williams und Georg Kofler sitzen in der Jury von "Die Höhle der Löwen" 2022 und sind gespannt, welche Produkte die neuen Gründer ihnen vor laufender Kamera vorstellen. Als Gastjurorin fungiert in Staffel 12 Unternehmerin Diana zur Löwen. In Folge 5 versuchen die Gründer die Unternehmerin, welche vor allem in der Social-Media-Branche erfolgreich ist, mit ihren Produkten zu beeindrucken und einen Deal abzuschließen.

Welche Gründer schaffen es, die Investoren in Staffel 12 zu überzeugen? Welche Produkte stehen schon bald im Einkaufsregal oder im digitalen Warenkorb?

In welcher Folge es die jeweiligen Gründer und Produkte zu sehen gibt, verraten wir Ihnen hier in diesem Artikel. Außerdem erfahren Sie, welche Deals sich die Gründer wünschen und ob dieser am Ende tatsächlich zustande kommt.

"Die Höhle der Löwen" 2022: Produkte, Gründer und Deals in Staffel 12

Es gibt acht Sendetermine von "Die Höhle der Löwen" 2022. Schon vor TV-Ausstrahlung hat Vox bekannt gegeben, dass es auch in Staffel 12 wieder um äußerst hohe Investmentsummen geht. Gleich zwei Start-ups wünschen sich ein Investment von über 1 Millionen Euro. Ein Gründerteam erhofft sich sogar einen Deal, der ein Investment von über 1,5 Millionen Euro umfasst. Wird in Staffel 12 von "Die Höhle der Löwen" ein Deal von derart hohen Summen zustande kommen?

Auch in den neuen Ausgaben werden wieder die vielfältigsten Produkte und Ideen vorgestellt. Im Bereich Food können die Investoren beispielsweise südamerikanische, persische und ayurverdische Lebensmittel kosten.

Außerdem können in Staffel 12 gleich zwei Start-ups alle Jurymitglieder überzeugen, sodass die dazugehörigen Gründer bei der Entscheidung für einen oder mehrere Investoren die Qual der Wahl haben. Zudem treten erstmals Gründer mit einer Gehörschädigung vor die Jury.

Hier stellen wir Ihnen nicht nur die Produkte, sondern auch die Gründer und Deals bei "Höhle der Löwen" 2022 vor. Die Angaben werden vor der Ausstrahlung der jeweiligen Folgen ergänzt.

Folge 1: 29. August 2022

Produkte noch nicht bekannt

Folge 2: 5. September 2022

Produkte noch nicht bekannt

Folge 3: 12. September 2022

Produkte noch nicht bekannt

Folge 4: 19. September 2022

Produkte noch nicht bekannt

Folge 5: 26. September 2022

Produkte noch nicht bekannt

Folge 6: 3. Oktober 2022

Produkte noch nicht bekannt

Folge 7: 10. Oktober 2022

Produkte noch nicht bekannt

Folge 8: 17. Oktober 2022

Produkte noch nicht bekannt

Hundeprofi Martin Rütter und Olympiasiegerin Kristina Vogel sind bei "Die Höhle der Löwen" 2022 dabei

Vox hat für Staffel 12 von "Die Höhle der Löwen" auch zwei deutsche Prominente mit ins Boot geholt. So sollen nach Angaben des Senders sowohl Hundeprofi Martin Rütter, als auch die ehemalige deutsche Bahnradsportlerin und zweifache Olympiasiegerin Kristina Vogel in der Gründer-Show mitwirken. In welchen Folgen die beiden Promis jeweils zu sehen sind, hat der Sender allerdings noch nicht verraten.