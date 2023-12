Diese Vitamine stecken in einer Zitrone

Zitronen sind sauer, aber gesund. Es ist allseits bekannt, dass Zitronen viel Vitamin C liefern. Aber welche Vitamine liefert sie außerdem? Hier finden Sie den Überblick.

Heiße Zitrone ist ein beliebtes Hausmittel bei Erkältungskrankheiten. Das liegt unter anderem am hohen Gehalt an Vitamin C: Eine Zitrone (die ohne Schale meist zwischen 70 und 100 Gramm wiegt) liefert bereits mehr als 50 Prozent des Tagesbedarfs von Erwachsenen. Zitronensaft liefert mit 38,7 Milligramm Vitamin C pro 100 Gramm zwar etwas weniger, deckt aber immer noch rund 40 Prozent des Tagesbedarfs ab.

In diesem Artikel finden Sie alle Vitamine und Mineralstoffe im Überblick.

Zitrone: Zusammensetzung und Kalorien

Energiewert:

23 kcal

96 kJ

Zusammensetzung:

0,5 g Fett

2,9 g Kohlenhydrate

2 g Nahrungsfasern

0,8 g Protein

90 g Wasser

3,8 g Andere

Energiegehalt:

19,3 % Fett

51,4 % Kohlenhydrate

16,7 % Nahrungsfasern

14,2 % Protein

Zitrone: Diese Vitamine sind in 100 Gramm enthalten

Die Schweizer Nährwertdatenbank hat den Vitamin-Gehalt von Zitronen aufgeschlüsselt. Die Werte in Klammern beziehen sich auf den Prozentsatz des Tagesbedarfs, der mit 100 Gramm Zitrone erreicht werden würde. Der Tagesbedarf stammt von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Hier der Überblick:

Diese Mineralstoffe sind in 100 Gramm Zitrone enthalten:

Kalium (K): 150 mg

Natrium (Na): 4 mg

Chlorid (Cl): 4,5 mg

Calcium (Ca): 25 mg

Magnesium (Mg): 16 mg

Phosphor (P): 18 mg

Eisen (Fe): 0,5 mg

Jod (I): 1,5 µg

Zink (Zn): 0,1 mg

Zitrone hat eine gute Portion Vitamin C

Bei Vitamin C decken 100 Gramm Zitronen den höchsten Anteil des Tagesbedarfs ab. Zu dem Vitamin sind etliche sogenannte "Health Claims" (gesundheitsbezogene Aussagen) von der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit zugelassen: Unter anderem schützt Vitamin C erwiesenermaßen die Zellen vor oxidativem Stress und unterstützt den Energiestoffwechsel, das Immunsystem und das Nervensystem. Laut der Gesellschaft für angewandte Vitaminforschung ist Vitamin C auch zur Erzeugung von Kollagen wichtig. Lebensmittel mit viel Vitamin C sind unter anderem Paprika, Rosenkohl und Brokkoli.

Laut dem Bundeszentrum für Ernährung (BZfE) ist Vitamin C sehr hitzeempfindlich. Wer sich bei Erkältung also eine heiße Zitrone machen möchte, sollte das Getränk erst mit kaltem Wasser auffüllen und anschließend erwärmen. "Auch der Honig sollte nicht auf mehr als 40 Grad Celsius erhitzt werden, damit seine Inhaltsstoffe erhalten bleiben", schreibt das BZfE. Eine "heiße" Zitrone sollte also eher lauwarm genossen werden.