Wie viele Vitamine hat Brokkoli?

Brokkoli ist schnell zubereitet und liefert viele Vitamine und Mineralstoffe. Hier finden Sie alles Wichtige im Überblick.

Brokkoli wird häufig als Paradebeispiel benutzt, wenn Kinder ihr Gemüse nicht essen wollen. Über den Geschmack lässt sich bekanntermaßen streiten, doch allen Brokkoli-Hassern entgeht was: Das grüne Kohlgewächs steckt voller Vitamine.

Diese Vitamine sind in 100 Gramm Brokkoli

In dieser Übersicht sind alle Vitamine von Brokkoli aufgelistet. Zu jedem Vitamin gibt es außerdem den Tagesbedarf für Erwachsene zwischen 25 und 51 Jahren. Die Daten stammen von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Die Prozentzahl in Klammern bezieht sich auf den Tagesbedarf, der beim Verzehr von 100 Gramm Brokkoli erreicht wird:

Diese Mineralstoffe sind in Brokkoli enthalten:

Kalium (K): 370 mg

Natrium (Na): 13 mg

Chlorid (Cl): 78 mg

Calcium (Ca): 93 mg

Magnesium (Mg): 25 mg

Phosphor (P): 67 mg

Eisen (Fe): 1,4 mg

Jod (I): 15 µg

Zink (Zn): 0,5 mg

Quelle: Schweizer Nährwertdatenbank

Was bedeutet ATE und RAE? Die Einheiten erklärt

Vitamin A beschreibt eine Gruppe von Verbindungen, darunter Retinol als wichtigste Wirkform. Betacarotin kann im Körper zu Retinol umgewandelt werden, weshalb dies auch in der Übersicht aufgeführt ist. Die verschiedenen Verbindungen von Vitamin A werden unterschiedlich vom Körper aufgenommen und umgesetzt, weshalb die Einheiten gängigerweise in Äquivalenten angegeben werden. RAE bedeutet Retinolaktivitätsäquivalent. Laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) wird die Einheit folgendermaßen umgerechnet: 1 μg Retinolaktivitätsäquivalent = 1 μg Retinol = 12 μg β-Carotin = 24 μg andere Provitamin-A-Carotinoide.

Ähnlich sieht es bei Vitamin E aus. Hier werden mit der Einheit ATE die verschiedenen Verbindungen der Wirkform Tocopherol zusammengefasst.

Brokkoli ist ein guter Vitamin-C-, Vitamin-B5- und Folat-Lieferant

Mit einer Portion Brokkoli können Frauen und Männer bereits ihren Tagesbedarf an Vitamin C decken: 114 (Frauen) und 99 (Männer) Prozent des Tagesbedarfs werden mit 100 Gramm erreicht. Diese Fakten für Vitamin C sind laut dem Lebensmittelverband Deutschland wissenschaftlich bestätigt:

trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen.

trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel bei.

trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei.

trägt zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei.

und Ermüdung bei. trägt zu einer normalen Funktion des Nervensystems bei.

trägt zur normalen Kollagenbildung für eine normale Funktion der Knochen bei.

für eine normale Funktion der Knochen bei. trägt zu einer normalen Kollagenbildung für eine normale Knorpelfunktion bei.

für eine normale Knorpelfunktion bei. trägt zu einer normalen Kollagenbildung für eine normale Funktion der Haut bei.

für eine normale Funktion der Haut bei. trägt zu einer normalen Kollagenbildung für eine normale Funktion der Blutgefäße bei.

Da Vitamin C hitzeempfindlich ist, gehen beim Dünsten die wenigsten Vitamine verloren, auch nach dem Kochen bleibt aber eine gute Portion erhalten. Folsäure ist vor allem in der Schwangerschaft wichtig, da es zum Wachstum des Gewebes benötigt wird, es kann aber auch zur Verringerung von Müdigkeit beitragen.

Vitamin B5, die Panthotensäure, kommt in geringen Mengen in fast allen Lebensmitteln vor - im Brokkoli ist der Gehalt mit 0,83 Milligramm aber besonders hoch. Auch ein Vitamin-B5-Mangel kann zu Müdigkeit führen, der Körper braucht das Vitamin aber auch für den Energiestoffwechsel.

Vor allem für Menschen mit einem empfindlichen Magen gilt Brokkoli als gut bekömmlich. Außerdem liefert das Kohlgewächs auch eine gute Portion Kalium.

Schon gewusst? Es gibt unter anderem auch violetten Brokkoli - zum Beispiel die Sorte "Santee".