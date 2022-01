Wann sind Schulferien in Deutschland? Ferien-Termine für alle Bundesländer

Wann sind die Ferien in Deutschland in den Jahren 2022 und 2023? Hier finden Sie die Schulferien-Termine für alle Bundesländer.

Wann Ferien in Deutschland sind, ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Bei uns erhalten Sie für alle Bundesländer die Ferien-Termine für die Schuljahre 2021 / 2022 und 2022 /2023.

Zwischen den Bundesländern in Deutschland bestehen auch Unterschiede, welche Schulferien es überhaupt gibt. So existieren in einigen zum Beispiel Winterferien oder Pfingstferien, in anderen hingegen nicht. Die Anzahl der Ferientage ist aber deutschlandweit einheitlich: Die Ferien müssen überall 75 Werktage umfassen. Die Samstage in der Ferienzeit werden dabei mitgerechnet - Sonntage oder gesetzliche Feiertage hingegen nicht.

Hier gelangen Sie zuerst zu den Ferien-Terminen für alle Bundesländer in Deutschland. Anschließend finden Sie eine Übersicht darüber, welche Schulferien es in welchem Bundesland gibt.

Wann sind Ferien in Deutschland 2022 und 2023? Termine für alle Bundesländer

Wann sind die Ferien? Wie viele bewegliche Ferientage gibt es noch dazu? Und müssen weitere Besonderheiten beachtet werden? Hier gelangen Sie zu den Informationen zu den Schulferien in allen Bundesländern. Klicken Sie einfach auf den jeweiligen blau hinterlegten Link, um die Angaben für das entsprechende Bundesland zu bekommen:

Welche Schulferien gibt es in welchem Bundesland?

Hier folgt die Übersicht darüber, welche Ferien es in welchem Bundesland in Deutschland gibt. Dazu können in den Bundesländern noch bewegliche Ferientage kommen, deren Termine von den Schulen individuell festgelegt werden.

Das ist der Ferien-Überblick für alle Bundesländer:

Ferien in Baden-Württemberg

Sommerferien

Herbstferien

Weihnachtsferien

Osterferien

Pfingstferien

Ferien in Bayern

Sommerferien

Herbstferien

Weihnachtsferien

Frühjahrsferien

Osterferien

Pfingstferien

Ferien in Berlin

Herbstferien

Weihnachtsferien

Winterferien

Osterferien

Pfingstferien

Sommerferien

Ferien in Brandenburg

Herbstferien

Weihnachtsferien

Winterferien

Osterferien

Sommerferien

Ferien in Bremen

Sommerferien

Herbstferien

Weihnachtsferien

Halbjahresferien

Osterferien

Ferien in Hamburg

Herbstferien

Weihnachtsferien

Halbjahrespause

Frühjahrsferien

Ferien zu Himmelfahrt oder Pfingsten

Sommerferien

Ferien in Hessen

Herbstferien

Weihnachtsferien

Osterferien

Sommerferien

Ferien in Niedersachsen

Sommerferien

Herbstferien

Weihnachtsferien

Halbjahresferien

Osterferien

Pfingstferien

Ferien in NRW

Sommerferien

Herbstferien

Weihnachtsferien

Osterferien

Pfingstferien

Ferien in Mecklenburg-Vorpommern

Herbstferien

Weihnachtsferien

Winterferien

Osterferien

Pfingstferien

Sommerferien

Ferien in Rheinland-Pfalz

Sommerferien

Herbstferien

Weihnachtsferien

Winterferien

Osterferien

Pfingstferien

In Rheinland-Pfalz gibt es in einem Schuljahr entweder Winterferien oder Pfingstferien - aber nicht beides.

Ferien im Saarland

Herbstferien

Weihnachtsferien

Fastnachtsferien

Osterferien

Pfingstferien

Sommerferien

Ferien in Sachsen

Herbstferien

Weihnachtsferien

Winterferien

Osterferien

Sommerferien

Ferien in Sachsen-Anhalt

Herbstferien

Weihnachtsferien

Winterferien

Osterferien

Pfingstferien

Sommerferien

Ferien in Schleswig-Holstein

Sommerferien

Herbstferien

Weihnachtsferien

Osterferien

Brückentag nach Himmelfahrt

Wenn die Osterferien sehr früh ins Jahr fallen, kann es in Sachsen auch "Pfingstferien" geben. Zumindest können die Schülerinnen und Schüler dann auch am Dienstag nach Pfingsten frei haben.

Ferien in Thüringen

Herbstferien

Weihnachtsferien

Winterferien

Osterferien

Sommerferien

Wie die Ferien-Termine in Deutschland geplant werden

In den meisten Fällen liegt die Planung der Ferien bei den einzelnen Bundesländern. Bei den Sommerferien ist das anders: Hier gibt es über die Kultusministerkonferenz eine Abstimmung zwischen den Ländern. Damit wird sichergestellt, dass die Sommerferien nicht überall in Deutschland gleichzeitig beginnen und enden. Die zeitliche Staffelung soll dem Tourismus zugutekommen und den Reiseverkehr entzerren.

Allerdings gibt es auch bei der Planung der Sommerferien feste Regeln: So müssen sie in jedem Bundesland sechs Wochen lang sein und in den Zeitraum zwischen dem 20. Juni und dem 15. September fallen.