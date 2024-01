Ferien in Hessen 2024 und 2025: Alle Termine

Wann sind die Ferien in Hessen im Schuljahr 2023 / 2024 und im Schuljahr 2024 / 2025? Hier finden Sie alle Termine für Herbstferien, Weihnachtsferien, Osterferien und Sommerferien.

In Hessen gibt es in jedem Jahr vier große Ferien-Termine: im Herbst, zu Weihnachten, zu Ostern und im Sommer. Dazu kommen noch bewegliche Ferientage.

Wann sind die Schulferien in Hessen? Hier erhalten Sie alle Ferien-Termine für die Schuljahre 2023 / 2024 und 2024 / 2025, wie sie vom hessischen Kultusministerium angegeben werden.

Welche Ferien gibt es in Hessen?

Welche Schulferien gibt es in Hessen überhaupt? Das ist der Überblick, bevor weiter unten die Termine folgen:

Herbstferien

Weihnachtsferien

Osterferien

Sommerferien

Frühlingsferien oder Winterferien wie in einigen anderen Bundesländern gibt es somit in Hessen nicht. Zu den großen Ferien kommen aber nicht nur die Termine für gesetzliche Feiertage in Hessen wie Pfingsten - es gibt auch bewegliche Ferientage, an denen die Schülerinnen und Schüler ebenfalls schulfrei haben.

Die Termine der beweglichen Ferientage können die Schulen auf die Besonderheiten vor Ort abstimmen. Die Anzahl kann von Schuljahr zu Schuljahr variieren.

Wann sind die nächsten Ferien in Hessen 2024?

Nächste Ferien in Hessen sind die Osterferien vom 25.3. bis 13.4.2024.

Ferien in Hessen 2023 und 2024

Herbstferien in Hessen 2023: 23.10. bis 28.10.2023

in 2023: 23.10. bis 28.10.2023 Weihnachtsferien in Hessen 2023 / 2024: 27.12.2023 bis 13.1.2024

in 2023 / 2024: 27.12.2023 bis 13.1.2024 Osterferien in Hessen 2024: 25.3. bis 13.4.2024

in 2024: 25.3. bis 13.4.2024 Sommerferien in Hessen 2024: 15.7. bis 23.8.2024

Dazu können die Schulen in Hessen im Schuljahr 2023/24 noch drei bewegliche Ferientage festlegen.

Ferien in Hessen 2024 und 2025

Herbst: 14.10. bis 25.10.2024

Weihnachten : 23.12.2024 bis 10.01.2025

: 23.12.2024 bis 10.01.2025 Ostern /Frühjahr: 07.04. bis 21.04.2025

/Frühjahr: 07.04. bis 21.04.2025 Himmelfahrt/ Pfingsten : 10.06.2025

: 10.06.2025 Sommer: 07.07. bis 15.08.2025

Schulferien in Hessen: Festlegung der Sommerferien-Termine im Kalender

Hessen kann die Ferien-Termine in den meisten Fällen unabhängig von den anderen Bundesländern festlegen. Das betrifft die Herbstferien, die Weihnachtsferien und die Osterferien - auch wenn Termine wie Weihnachten oder Ostern den Zeitrahmen natürlich ungefähr vorgeben.

Die Sommerferien sind eine Besonderheit in Deutschland: Hierbei übernimmt die Kultusministerkonferenz die Planung der Ferien-Termine für alle Bundesländer. Das soll sicherstellen, dass die Sommerferien in den Bundesländern gestaffelt statt überall gleichzeitig stattfinden.

Von dieser Regelung soll zum einen der Tourismus profitieren, zum anderen soll Chaos beim Reiseverkehr verhindert werden. Die Sommerferien müssen aber auf jeden Fall irgendwann zwischen dem 20. Juni und dem 15. September liegen und sechs Wochen lang sein.

Hessen hat zwar keine Weihnachtsferien oder Frühlingsferien, die Anzahl der Ferientage ist aber in jedem Bundesland gleich. Die Länder haben sich darauf geeinigt, dass die Schülerinnen und Schüler an 75 Tagen frei haben. Die Samstage der Ferienwochen werden dabei aber im Gegensatz zu Sonntagen oder Feiertagen mitgezählt. (sge)