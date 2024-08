Fettverbrennung ankurbeln: Hilft Sauna beim Abnehmen? Mythos oder Fakt

Bei einem Saunagang kommt man ordentlich ins Schwitzen, denn Temperaturen zwischen 40 und rund 75 Grad sind dabei üblich. In der finnischen Sauna liegen die Temperaturen sogar bei bis zu 120 Grad. Anschließend kann man erschöpft sein und zugleich Gewicht verlieren. Bedeutet dies also, dass man in der Sauna abnehmen kann?

Kann man in der Sauna abnehmen?

Wer sich nach dem Saunagang auf die Waage stellt, der könnte sich freuen. Denn können durchaus einige Gramm oder selbst ein ganzes Kilo weniger angegeben werden. Der Gewichtsverlust liegt allerdings bloß an dem Wasserverlust, welcher durch das Schwitzen erfolgt. Dass in der Sauna die Fettverbrennung angekurbelt wird und man abnimmt, ist also ein reiner Mythos, wie die Helios Kliniken schreiben. Wer wirklich abnehmen möchte, der muss demnach eine Diät einlegen und am besten auch seine Bewegung steigern. Dazu eignen sich manche Sportarten besonders gut.

Saunieren kann jedoch trotzdem positive Auswirkungen auf eine Diät und die Gesundheit haben. Schließlich regt es den Stoffwechsel an und fördert die Durchblutung.

Saunieren beugt Erkältungen vor

Den Helios Kliniken zufolge beugt Saunieren Erkältungen vor. Bahnen sich also Husten, Schnupfen und Halsschmerzen langsam an, kann man durchaus in die Sauna gehen. In dem Fall empfiehlt sich allerdings, etwas niedrigere Temperaturen auszuwählen - wie etwa bei einer Dampfsauna. Die Schleimhäute werden nicht so stark belastet und weniger ausgetrocknet. Statt einer anschließenden Dusche sollte sich der Körper langsam wieder auskühlen.

Hat man hingegen auch Fieber, ist der Saunagang nicht ratsam. Dies gilt grundsätzlich bei einem bereits ausgeprägten Infekt. Denn der Körper investiert alle Kräfte darin, sich zu heilen. Wer in dem Zustand in die Sauna geht, der schwächt sein Immunsystem nur zusätzlich. Ein Wechsel zwischen Hitze und Kälte würde das Herz-Kreislaufsystem nur weiter belasten. Im Zweifel sollte man auf sein Bauchgefühl hören und bei Unwohlsein aufs Saunieren verzichten.

Allgemein ist häufiges Saunieren gesund. Laut den Helios Kliniken hat eine finnische Studie gezeigt, dass der regelmäßige Besuch in der Sauna das Sterberisiko durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen verringern kann. Anfängerinnen und Anfänger sollten ihren Körper allerdings langsam an die Hitze gewöhnen. Die Helios Kliniken empfehlen, eine Sitzung auf maximal 15 Minuten zu beschränken. Zudem sollten Anfänger nicht mehr als drei Saunagänge hintereinander unternehmen. Dazwischen sind erholsame Pausen wichtig. Auch hier gilt: Nur so viel Saunieren, wie man sich auch wohlfühlt.

Kann man in der Sauna den Körper entgiften?

Da man in der Sauna viel schwitzt, kursiert die Annahme, dass man so seinen Körper entgiften kann. Dies stimmt so aber nicht. „In der Sauna kann unser Körper keine Schadstoffe oder sogenannte Schlacken ausschwitzen“, erklären die Helios Kliniken. Stoffwechselabfallprodukte oder andere schädliche Stoffe im Körper werden von Nieren und Leber verwertet und somit nicht mit dem Schweiß ausgeschieden. Dieser enthält neben Wasser und Mineralien aber zumindest minimale Spuren von weiteren Substanzen, sodass der Mythos immerhin ein kleines Stück Wahrheit enthält. Aufgrund des hohen Flüssigkeitsverlustes beim Saunieren ist es schließlich auch wichtig, reichlich Wasser, kalten Tee oder Saftschorlen zu trinken.

Übrigens: Manche Menschen fragen sich auch, ob man durch einen täglichen Spaziergang abnehmen kann. Außerdem kursiert in den sozialen Medien ein Trend, wonach man mit kalten Nudeln oder Kartoffeln abnehmen kann.