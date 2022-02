Tatort heute aus Dortmund: So wird "Liebe mich!"

Im Tatort heute aus Dortmund bringt ein Zufall die Ermittler Faber und Bönisch auf die Spur eines Mörders - und in große Gefahr. Lohnt sich "Liebe mich!"?

"Liebe mich!" heißt der Tatort heute aus Dortmund , der am Sonntagabend (20.02.2022, 20.15 Uhr) im Ersten läuft.

heute aus , der am Sonntagabend (20.02.2022, 20.15 Uhr) im Ersten läuft. Zwei Mordopfer, viel Persönliches: Der neue Fall mit den Kommissaren Faber und Bönisch wird wieder mal düster - und hat weitreichende Folgen.

und wird wieder mal düster - und hat weitreichende Folgen. In unserem Schnellcheck bekommen Sie alle Infos zum Tatort heute: Kommissare, Darsteller, Handlung, Kritik und Mediathek.

Handlung: Der Dortmund Tatort heute am Sonntag im Schnellcheck

Bei Vorbereitungen für eine Urnenbeisetzung in einem Bestattungswald wird zufällig eine Leiche gefunden, die dort nichts zu suchen hat: Die Tote ist vor einem Jahr als vermisst gemeldet worden. Nach Recherchen beim Bestattungsunternehmen finden die Hauptkommissare Rosa Herzog (Stefanie Reinsperger) und Jan Pawlak (Rick Okon) heraus, dass die Grabstelle wenige Tage vor Verschwinden der Frau reserviert wurde - unter falschem Namen, bar bezahlt.

Schon kurz darauf wird auf dem idyllischen Urnenfriedhof unter Bäumen ein weiteres Mordopfer geborgen. Das Team um Peter Faber (Jörg Hartmann) und Martina Bönisch (Anna Schudt) stehen vor einem mysteriösen Fall: Unheimliche Parallelen nähren die Befürchtung, es hier mit einer Mordserie zu tun zu haben. Zwischen beiden Taten lag genau ein Jahr. Und bald sind wieder zwölf Monate vergangen.

Tatort in Dortmund: Bei Vorbereitungen für eine Urnenbeisetzung in einem Bestattungswald wird das Mordopfer entdeckt. Foto: Thomas Kost, WDR

Kritik: Lohnt es sich, bei "Tatort: Liebe mich!" heute einzuschalten?

Der Tatort heute aus Dortmund ist Peter Faber und Martina Bönisch gewidmet - und kein besonders guter Krimi. Dennoch dürfte "Liebe mich!" noch lange nachhallen, denn sein Ende hat große Auswirkungen, schreibt Daniel Wirsching in unserer Tatort-Kolumne.

Schauspieler: Das sind die Darsteller im Dortmund Tatort heute

Peter Faber : Jörg Hartmann

: Martina Bönisch : Anna Schudt

: Jan Pawlak : Rick Okon

: Rosa Herzog: Stefanie Reinsperger

Dr. Gerda Leitner : Sybille Schedwill

: Sebastian Haller : Tilmann Strauß

: Julia Ihle : Marlina Mitterhofer

: Thomas Ihle : Jan Krauter

: Nils Schmelzer : Henning Flüsloh

: Henning Flüsloh Oliver Kordes: Johann-Christof Laubisch

Clemens Pöhler : Stephan Szasz

: Mia Tremmel : Jana Giesel

: Susanne Bütow : Rosa Enskat

: Britta Tremmel : Angelika Bartsch

Tatort heute: Live-Stream und ganze Folgen in der ARD-Mediathek

Das Erste zeigt den Tatort heute wie alle Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Krimis sind dort im Anschluss sechs Monate lang abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr.

Tatort Kommissare: Faber und Bönisch sind die Ermittler in Dortmund

Wohl kaum ein anderes Tatort-Team besteht aus derart ausgereiften Charakteren wie das in Dortmund. Und kaum ein anderes Team schleppt derart ausgewachsene persönliche Probleme mit sich herum - allen voran Peter Faber. Der Hauptkommissar hat Frau und Kind bei einem Mordanschlag verloren. Über diesen Schicksalschlag kommt er nie hinweg. Sein Leben ist seither eine einzige Katastrophe. Faber ist depressiv, sperrig und äußerst unberechenbar. Privatleben hat und will er keines mehr, stattdessen klammert er sich an seine Ermittlungen, die er immer mit vollem Risiko und nicht selten jenseits der Grenze zum Erlaubten führt.

Martina Bönisch ist Mutter von zwei fast erwachsenen Söhnen. Ihre Ehe ist kaputt, nicht selten sucht die toughe Kommissarin Abwechslung bei anderen Männern. Im Dienst ist sie die Zuverlässigkeit in Person, eine ebenso erfahrene wie zielstrebige Beamtin.

Daneben gab es zuletzt einige Wechsel im Dortmunder Tatort-Team. Ab 2012 ermittelt zunächst Nora Dalay an der Seite von Faber und Bönisch. Die Beziehung mit ihrem Kollegen Daniel Kossik halten beide lange geheim, ein gemeinsames Kind lässt Dalay abtreiben. Die Partnerschaft zerbricht und Kossik lässt sich 2018 nach anhaltenden Problemen mit Faber zum LKA nach Düsseldorf versetzen. Für ihn rückt Jan Pawlak ins Dortmunder Ermittler-Team.

Ende 2020 scheidet auch Dalay aus. In der Jubiläums-Folge "In der Familie" überwirft sie sich mit Faber. Ihre Nachfolgerin heißt Rosa Herzog. Die Kommissarin ist nachdrücklich, gründlich und durchaus empathisch. Sie lässt keinen Zweifel daran, dass sie ihren eigenen Kopf und viel Herz hat.

23 Bilder Tatort-Kommissare: Wer ermittelt wo? Foto: Thomas Kost, WDR

Pressestimmen: Die Kritik zu den letzten Tatort-Fällen aus Dortmund

Sendetermine: Das sind die kommenden Tatort-Folgen am Sonntag

Tatort-Fans dürfen sich in 2022 auf zahlreiche Highlights und Einschnitte einstellen: Meret Becker ermittelt zum letzten Mal in Berlin, das populäre Münster-Team wird 20 und das Kölner Duo 25. Der NDR tüftelt an einem neuen Tatort mit Til Schweiger, der Weimar-Tatort pausiert. Was Zuschauer 2022 im Tatort sonst noch erwartet, lesen Sie hier.