Tatort heute aus München: So wird "Wunder gibt es immer wieder"

"Wunder gibt es immer wieder" heißt der Tatort heute aus München , der am Sonntagabend (19.12.2021, 20.15 Uhr) im Ersten läuft.

heute aus , der am Sonntagabend (19.12.2021, 20.15 Uhr) im Ersten läuft. Ein kaltblütiger Giftmord an einem Wirtschaftsprüfer führt Batic und Leitmayr ins Kloster. Die Kommissare ermitteln unter den Schwestern und stoßen dabei auf recht weltliche Probleme und dunkle Geheimnisse.

In unserem Schnellcheck bekommen Sie alle Infos zum Tatort heute: Kommissare, Darsteller, Handlung, Kritik und Mediathek.

Handlung: Der München-Tatort heute am Sonntag im Schnellcheck

Die Ermittlungen in einem Mordfall führen die Münchner Kommissare Ivo Batic (Miroslav Nemec) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) nach Dannerberg im Voralpenland. Dort hatte der Tote in einem Nonnenkloster zuletzt als Wirtschaftsprüfer zu tun. Das gottesfürchtige Leben scheint jedoch nur auf den ersten Blick beschaulich.

Schnell verdichten sich die Hinweise, dass der Hausmeister des Klosters in die Tat verwickelt ist. Doch was ist das Motiv? Gab es Unregelmäßigkeiten in den Büchern, die der Wirtschaftsprüfer aufzudecken drohte? Nicht weniger irritierend sind zwei Gesandte aus Rom, die parallel zu Batic und Leitmayr eigene Untersuchungen anstellen. Wollen die Nonnen etwa eigene Verfehlungen vertuschen?

Geheimnisvolles Kloster: Batic und Leitmayr verhören Schwester Antonia (Maresi Riegner). Foto: Hendrik Heiden, BR/Roxy Film GmbH

Kritik: Lohnt es sich, bei "Tatort: Wunder gibt es immer wieder" einzuschalten?

Der Titel "Wunder gibt es immer wieder" passt natürlich herrlich zu Weihnachten – dabei spielt die Episode irritierenderweise im Hochsommer. Das ziemlich gemächliche Urlaubstempo in den Ermittlungen macht den Krimi zwar nicht gerade flirrend vor Spannung, passt aber zum kontemplativen Kloster-Flair, schreibt Sarah Ritschel in unserer Tatort-Kolumne.

Haben die Nonnen etwas zu verbergen? Batic und Leitmayr konfrontieren die Schwestern mit den Ermittlungsergebnissen. Foto: Hendrik Heiden, BR/Roxy Film GmbH

Schauspieler: Das sind die Darsteller im München-Tatort heute

Franz Leitmayr: Udo Wachtveitl

Ivo Batic : Miroslav Nemec

: Kalli Hammermann : Ferdinand Hofer

: Dr. Mathias Steinbrecher : Robert Joseph Bartl

: Schwester Barbara: Corinna Harfouch

Schwester Klara: Constanze Becker

Schwester Jacoba: Petra Hartung

Schwester Julia: Christiane Blumhoff

Schwester Angela: Ulrike Willenbacher

Schwester Antonia: Maresi Riegner

Friedrich Neubauer : Aurel Manthei

Tatort heute: Live-Stream und ganze Folgen in der ARD-Mediathek

Das Erste zeigt den Tatort heute wie alle Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Krimis sind dort im Anschluss sechs Monate lang abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr.

Kommissare: Batic und Leitmayr sind das Tatort-Team in München

Miroslav Nemec alias Ivo Batic und Udo Wachtveitl als Franz Leitmayr sind echtes Tatort-Urgestein. Seit 1991 ermittelt das Duo in München. Batic und Leitmayr kennen sich in- und auswendig, sind mehr Freunde als Kollegen. Es wird gern gefrotzelt, beide sind auf einer Wellenlänge - allerdings nicht immer. Gelegentlich kann es auch mal laut werden zwischen den beiden. Beide sind alleinstehend, haben immer mal wieder weibliche Bekanntschaften, allerdings nie von Dauer.

Batic, gebürtiger Kroate und bei Pflegeeltern im Berchtesgadener Land aufgewachsen, ist leidenschaftlich und kann auch mal austeilen. Ungerechtigkeit und Ausländerhass bringen ihn schnell in Rage. Bei seinen Ermittlungen setzt er gern auf Bauchgefühl und Instinkt. Leitmayr ist ein Münchner Original, aufgewachsen im Glockenbachviertel, ein Grantler mit philosophischem Tiefsinn und ebenfalls starkem Gerechtigkeitsempfinden. Seit 2014 werden sie vom jungen Kriminalkommissar Karl-Heinz Hammermann, genannt Kalli, unterstützt.

