Tatort-Kritik zu "Flash" aus München: "Außergewöhnlich"

Die Tatort-Kritik zu "Flash": Überraschend-ungewöhnlicher Fall; es gab aber schon überzeugendere Krimis aus München. Die Pressestimmen.

Ein Jahrzehnte zurückliegender Mord, ein verurteilter Täter im Versteck - und die Kommissare Ivo Batic (Miroslav Nemec) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl), die Psychologen spielen: Der Tatort heute aus München stellt die spannende Frage: Wie vernimmt man einen Demenzkranken?

Ohne zuviel verraten zu wollen: In "Flash" von Regisseur Andreas Kleinert ist nichts so, wie es auf den ersten Blick scheint. Trotzdem ist leider alles doch so vorhersehbar, dass die starke Anfangsszene nicht nur der einzige Schockmoment, sondern auch der Höhepunkt des Filmes bleibt. In den Pressestimmen fällt die Folge im Vergleich zur sonst meist starken Tatort-Kritik eher etwas ab.

Kritik zum München-Tatort heute: "Faszinierendes Krimidrama"

Der München-Tatort "Flash" haut mehr als einen übers Ohr und ist in vielerlei Hinsicht außergewöhnlich. Frankfurter Rundschau

"Flash" folgt einem interessanten Erzählansatz und hat seine hellen Momente, wirkt aber dann doch zu oft etwas bemüht und vor allem vorhersehbar. ntv

Andreas Kleinerts Münchner Tatort-Folge "Flash" nutzt die Reminiszenz-Therapie als Steilvorlage für ein faszinierendes Krimidrama. Der Tagesspiegel

Die Routiniers Batic und Leitmayr wollen Therapieformen erläutern und die Spannung hochhalten - damit nehmen sie sich zu viel vor. Süddeutsche Zeitung

23 Bilder Tatort-Kommissare: Wer ermittelt wo? Foto: Thomas W. Kiennast, Bavaria Fiction GmbH/BR

Tatort-Kritik: "Sehenswerter Sonntagskrimi" aus München

Regisseur Kleinert inszeniert mit starkem Rhythmus und achtet auch im Testosteronnebel im wiedererweckten "Flash" auf Details. Allerdings hat sein Krimi ein Konstruktionsproblem. Der Spiegel

Wie gewohnt liefert das Münchner Duo einen sehenswerten Sonntagskrimi ab. Abendzeitung

Nach dem starken Start wird es inszenatorisch etwas konventioneller. Trotz vieler falscher Fährten merken erfahrene Krimizuschauer bald, wohin der Hase läuft. Trotzdem spielt dieser Fall intelligent mit seiner originellen Versuchsanordnung. TV Spielfilm

Von wenigen Ausnahmen abgesehen gelingt es dem Münchner Tatort seit über 30 Jahren, konstant auf hohem Niveau abzuliefern. (...) Nun folgt ein qualitativ gleichwertiger, von seiner Erzählstruktur aber deutlich komplexerer Krimi, der über eine verblüffende Doppelbödigkeit verfügt, die den üblichen Sehgewohnheiten am Sonntagabend eine clevere Absage erteilt. kino.de

Wie lautet Ihre Kritik zum Tatort? Stimmen Sie ab!

Kritik und Pressestimmen zu den letzten Tatort-Folgen am Sonntag