Tatort heute aus Saarbrücken: Starker Fall mit Schürk und Hölzer

Im Tatort heute (29.01.2023) aus Saarbrücken ermitteln die Kommissare Schürk und Hölzer nach einem Todesfall in der Hooligan-Szene. Lohnt sich "Die Kälte der Erde"?

"Die Kälte der Erde" heißt der Tatort heute aus Saarbrücken . Der Krimi läuft am Sonntagabend (20.15 Uhr, 29.01.2023) im Ersten.

In unserem Schnellcheck bekommen Sie alle Infos zum Tatort heute: Kommissare, Darsteller, Handlung, Kritik und Mediathek.

Handlung: Der Saarbrücken-Tatort heute (29.01.2023) im Schnellcheck

Ein Saar-Pfalz-Fußball-Derby hält sämtliche Einsatzkräfte in Saarbrücken in Atem, inklusive der Hauptkommissarinnen und Hauptkommissare Leo Hölzer (Vladimir Burlakov), Adam Schürk (Daniel Sträßer), Esther Baumann (Brigitte Urhausen) und Pia Heinrich (Ines Marie Westernströer). Denn nach dem Spiel wird aus der Notaufnahme ein Todesfall gemeldet. Andreas Schneider (Nils Bannert) brach mit Schädelfrakturen und einer Stichwunde in der Notaufnahme zusammen und konnte nicht mehr gerettet werden.

Schnell stellt sich heraus, dass er die "Dritte Halbzeit" bei einem Ackermatch verbracht hat. Aber ob er dort auch die tödlichen Verletzungen erlitten hat, bleibt vorerst unklar. Denn so sehr die Hooligangruppen verfeindet sind, genauso sehr sind sie sich einig, dass der größte und gemeinsame Feind die Polizei ist. Daher konfrontieren sie das Saarbrücker Team mit Schweigen und klären ihre Kämpfe unter sich.

Hools klären ihre Kämpfe unter sich, mittendrin: Alina Barthel (Bineta Hansen). Foto: Manuela Meyer, SR

Tatort Kritik: Lohnt es sich, bei "Die Kälte der Erde" heute einzuschalten?

Der Tatort heute aus Saarbrücken macht erneut Hoffnung, dass der Sonntagabend doch nicht verloren ist. Adam Schürk und Leo Hölzer machen die Krimireihe wieder unpeinlich und cool. Was Rostock für den " Polizeiruf 110" war, könnte das Saarbrücker Team für den Tatort werden - nämlich ganz groß, schreibt Sarah Ritschel in unserer Tatort-Kolumne. Die gesammelte Tatort-Kritik zu "Die Kälte der Erde" lesen Sie in den Pressestimmen ("Brutal divers").

Leo und Henny Wenzel (Anna Böttcher) schauen sich die Leiche an. Foto: Manuela Meyer, SR

Schauspieler: Das sind die Darsteller im Tatort heute aus Saarbrücken

Leo Hölzer: Vladimir Burlakov

Adam Schürk : Daniel Sträßer

: Esther Baumann : Brigitte Urhausen

: Brigitte Pia Heinrich : Ines Marie Westernströer

: Alina Barthel : Bineta Hansen

: Bineta Hansen Bastian Barthel : Lorris Andre Blazejewski

: Remy Pontier: Tamer Tahan

Andreas Schneider : Nils Bannert

: Dr. Friedemann Lech : Till Butterbach

: Till Carlos Lech : Alexander Prince Osei

: Manuela Baron : Ursula Berlinghof

: Boris Barns : Stephan Bissmeier

: Heide Schürk : Gabriela Krestan

: Dr. Henny Wenzel : Anna Böttcher

: Stella Barthel : Finja Leonie Meyer

Tatort heute: Vorschau, Stream und ganze Folgen in der ARD -Mediathek

Das Erste zeigt alle Tatort-Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Folgen sind dort im Anschluss sechs Monate lang abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr.

Tatort Kommissare: Hölzer und Schürk sind die Ermittler in Saarbrücken

Der Tatort in Saarbrücken hat eine lange Geschichte, wenn auch mit wenig Konstanz. Gleich mehrere Ermittler waren in den vergangenen Jahrzehnten im TV-Einsatz - mit durchaus unterschiedlichen Beliebtheitswerten. Zuletzt ermittelte von 2013 bis 2019 in acht Folgen Hauptkommissar Jens Stellbrink (Devid Striesow) mit Unterstützung von Kollegin Lisa Marx (Elisabeth Brück). Auch wenn sich der Paradiesvogel redliche Mühe gab und laut SR die besten Quoten seit mehr als 25 Jahren erreichte, die Kritiker konnte er nur selten überzeugen.

2020 übernahm ein neues und gleichzeitig das jüngste Tatort-Duo in Saarbrücken. Die beiden Hauptkommissare Leo Hölzer (Vladimir Burlakov) und Adam Schürk (Daniel Sträßer) sind alte Freunde aus Kindheitstagen, die nach 15 Jahren wieder aufeinandertreffen. Ein dunkles Geheimnis aus der Vergangenheit überschattet ihr Wiedersehen.

Zum Beginn knirscht es noch ein bisschen im Team, dem auch die Rechtsmedizinerin Dr. Henny Wenzel (Anna Böttcher) sowie die Hauptkommissarinnen Esther Baumann (Brigitte Urhausen) und Pia Heinrich (Ines Marie Westernströer) angehören. Schürk, mit seinem ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit, ist zäh und eher rabiat. Er handelt impulsiv, ohne Wert auf mögliche Folgen zu legen. Ihm gegenüber ist Hölzer ruhig und besonnen, ein Typ, der seine Gegenüber scannt, analysiert und dann zusammensetzt wie ein Puzzle. Der aber offenbar auch Probleme hat, das zu tun, was von einem Kripo-Partner in gefährlichen Situationen erwartet wird.

Pressestimmen: Die Kritik zu den letzten Tatort-Fällen aus Saarbrücken

