Auf diesem neuen TV-Sender laufen nur Krimis

Krimis und Thriller rund um die Uhr bietet ein neuer TV-Sender seit November. Hier erfahren Sie mehr zu Programm und Empfang des Kanals.

Brutale Verbrechen, rätselhafte Ermittlungen, raffinierte Auflösungen - echte Fans von Krimis und Thrillern bekommen bei einer solchen Aufzählung Gänsehaut. Die Faszination am Bösen und der Verbrechensaufklärung ist weit verbreitet - Bücher, Crime-Podcasts, Filme oder Serien über Verbrechen sind derzeit beliebt. Wer davon nicht genug bekommen kann, kann nun auf einen neuen TV-Sender schalten, auf dem nur Krimis laufen: Crime Time HD. Alle Infos über den Sender und dessen Empfang lesen Sie in diesem Artikel.

Neuer TV-Sender: Was läuft auf Crime Time HD?

Der neue Satellitensender will Krimi-Begeisterten Nervenkitzel, Hochspannung und Adrenalin bieten. Die HD Plus GmbH schreibt in einer Mitteilung über das Programm des neuen Senders: "Crime Time HD begeistert mit Hunderten von nationalen und internationalen fiktionalen Krimiserien, -filmen und Thrillern. Der Fokus von Crime Time liegt auf den klassischen Krimi-Topics mit Polizei- und Gangsterkrimis, Krimiklassiker und Thrillern und zeigt neben Klassikern der Fernsehunterhaltung auch unbekanntere Produktionen." Es werde "bewusst vor allem auf Klassiker der Fernsehunterhaltung und europäische Produktionen gesetzt", teilte der Satellitenbetreiber Astra bereits im Sommer mit.

Wie kann man Crime Time HD empfangen?

Crime Time HD ist Teil eines neuen Sender-Pakets fürs deutsche Fernsehen: Seit dem 2. November 2023 ist mit dem "Vielfalt+ Paket" das Angebot des Satellitenfernsehens um insgesamt 16 Sender erweitert. Für HD+ Nutzerinnen und Nutzer ist das neue Angebot ohne Zusatzkosten empfangbar, schreibt die HD Plus GmbH. Dabei sei es unerheblich, über welches Empfangsgerät - HD+ Receiver, HD+ Modul oder über die HD+ TV-App - HD+ genutzt wird. Ebenfalls spielt keine Rolle, ob man sich in der Test- oder der Bezahlphase befindet. Crime Time HD ist für alle Sat-Haushalte kostenlos und unverschlüsselt empfangbar.

Mit folgenden Empfangsparametern können Krimi-Fans den Sender zum Gruseln im eigenen Wohnzimmer empfangen:

Orbital Position: 19,2° Ost

Satellit: ASTRA 1N, Tp. 1.116

Frequenz: 12669.50 MHz, V-Pol

Symbolrate: 23,5 Msym/s

Modulation: DVB-S2, 8PSK, FEC 3/4

Der Sender Crime Time - also ohne HD-Auflösung - flimmert bereits seit einigen Monaten gratis über die Fernsehbildschirme.

Übrigens: Ein bekannter privater TV-Sender steht in Deutschland vor dem Aus. Und auch im öffentlich-rechtlichen Angebot fallen Sender demnächst weg. Dafür gibt es immer wieder neue TV-Sender, die im Free-TV empfangbar sind.