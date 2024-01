Tatort gestern aus Saarbrücken: Lohnt sich "Der Fluch des Geldes"?

Im Tatort gestern (28.01.2024) aus Saarbrücken ermitteln Adam Schürk und Leo Hölzer in einem wendungsreichen Fall im Spielermilieu. Lohnt sich "Der Fluch des Geldes"?

"Der Fluch des Geldes" heißt der Tatort gestern aus Saarbrücken . Der Krimi lief am Sonntagabend (28.01.2024, 20.15 Uhr) im Ersten.

In unserem Schnellcheck bekommen Sie alle Informationen zum Tatort gestern: Kommissare, Darsteller, Handlung, Kritik und Mediathek.

"Der Fluch des Geldes" beginnt da, wo "Die Kälte der Erde" endete. Die Hauptkommissare streiten sich, denn Leo Hölzer (Vladimir Burlakov) musste entdecken, dass sein Partner Adam Schürk (Daniel Sträßer) im Besitz der Beute aus einem Bankraub seines verstorbenen Vaters ist.

Doch Zeit bleibt nicht, um den Konflikt zu klären, denn Leo wird kurz darauf mutterseelenallein auf der Landstraße fast von einem Auto überfahren, in dem zwei Frauen und zwei Männer völlig übermütig offenbar ein gefährliches Spiel treiben, in dem sie abwechselnd der Fahrerin die Augen zuhalten. Kurze Zeit später kommt auf derselben Straße eine Frau zu Tode, und Leo vermutet einen Zusammenhang. Da aber Beweise fehlen, gibt es keine offiziellen Ermittlungen. Also ermittelt Leo auf eigene Faust. Die erste Spur führt ihn ins Spielcasino...

Tatort Kritik: Lohnt es sich, bei "Der Fluch des Geldes" einzuschalten?

Der Tatort gestern aus Saarbrücken war ein wilder Ritt durch ein verrücktes Spielermilieu, das natürlich auch immer wieder Verlierer produziert. Das hat Schwung, das hat Tempo und lebt auch von wüsten Charakteren, die es in dieser irrwitzigen Kombination wohl nur im Tatort gibt, schreibt Ronald Hinzpeter in unserer Tatort-Kolumne.

Schauspieler: Das sind die Darsteller im Tatort gestern aus Saarbrücken

Leo Hölzer: Vladimir Burlakov

Adam Schürk : Daniel Sträßer

Betty Henschel : Susanne Bormann

Taleb Hamsa: Omar El-Saeidi

Luisa Becker: Jasmina Al Zihairi

Dino Callas: Daniel Zillmann

Dr. Henny Wenzel : Anna Böttcher

Esther Baumann : Brigitte Urhausen

Pia Heinrich : Ines Marie Westernströer

Bruno Jäger : Volker Conradt Notarzt:

Manuel Franz Spurensicherung: Matthias Luthardt

Tatort: Vorschau, Stream und ganze Folgen in der ARD -Mediathek

Christian Theede führt Regie bei "Tatort: Der Fluch des Geldes" nach einem Drehbuch von Hendrik Hölzemann. Das Erste zeigt alle Tatort-Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Folgen sind dort nun nach Ausstrahlung sechs Monate lang abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr.

Tatort Kommissare: Hölzer und Schürk sind die Ermittler in Saarbrücken

Der Tatort in Saarbrücken hat eine lange Geschichte, wenn auch mit wenig Konstanz. Gleich mehrere Ermittler waren in den vergangenen Jahrzehnten im TV-Einsatz - mit durchaus unterschiedlichen Beliebtheitswerten. Zuletzt ermittelte von 2013 bis 2019 in acht Folgen Hauptkommissar Jens Stellbrink (Devid Striesow) mit Unterstützung von Kollegin Lisa Marx (Elisabeth Brück). Auch wenn sich der Paradiesvogel redliche Mühe gab und laut SR die besten Quoten seit mehr als 25 Jahren erreichte, die Kritiker konnte er nur selten überzeugen.

2020 übernahm ein neues und gleichzeitig das jüngste Tatort-Duo in Saarbrücken. Die beiden Hauptkommissare Leo Hölzer (Vladimir Burlakov) und Adam Schürk (Daniel Sträßer) sind alte Freunde aus Kindheitstagen, die nach 15 Jahren wieder aufeinandertreffen. Ein dunkles Geheimnis aus der Vergangenheit überschattet ihr Wiedersehen.

Zum Beginn knirscht es noch ein bisschen im Team, dem auch die Rechtsmedizinerin Dr. Henny Wenzel (Anna Böttcher) sowie die Hauptkommissarinnen Esther Baumann (Brigitte Urhausen) und Pia Heinrich (Ines Marie Westernströer) angehören. Schürk, mit seinem ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit, ist zäh und eher rabiat. Er handelt impulsiv, ohne Wert auf mögliche Folgen zu legen. Ihm gegenüber ist Hölzer ruhig und besonnen, ein Typ, der seine Gegenüber scannt, analysiert und dann zusammensetzt wie ein Puzzle. Der aber offenbar auch Probleme hat, das zu tun, was von einem Kripo-Partner in gefährlichen Situationen erwartet wird.

