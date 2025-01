Versuchte Tötung? 13-Jähriger muss in Kiel nach Messerstich wiederbelebt werden

Zu einem versuchten Tötungsdelikt kam es am Sonntagabend in Hassee, einem Stadtteil der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt Kiel. Dabei erlitt ein 13-Jähriger schwere Verletzungen und musste reanimiert werden, wie Staatsanwaltschaft Kiel und die Polizeidirektion Kiel in einer gemeinsamen Presseerklärung mitteilen. Insgesamt sieben Personen seien nach „intensiven Fahndungsmaßnahmen“ noch im Laufe der Nacht festgenommen worden.

13-Jähriger in Kiel durch Messerstich lebensgefährlich verletzt

Wie die Polizei schildert sollen nach derzeitigen Erkenntnissen mehrere junge Tatverdächtige gegen 19 Uhr am Sonntag einen 13-Jährigen unter einem Vorwand aus dessen Wohnung in einer Wohngruppe gelockt haben. Draußen sei es zu einem Streit gekommen. Bei diesem soll der 13-Jährige durch einen Messerstich verletzt worden sein. Die Tätergruppe sei vom Tatort geflohen.

Nach den intensiven Fahndungsmaßnahmen der Polizei konnten sieben Tatverdächtige festgenommen werden. Sie sollen bei der Tat anwesend gewesen sein. Sie seien noch in Polizeigewahrsam. Im Laufe des Montags werde die Staatsanwaltschaft entscheiden, ob gegen Tatverdächtige unter ihnen ein Untersuchungshaftbefehl beantragt werden solle.

Sieben Festnahmen nach Messerstich in Kiel: 13-Jähriger wurde wiederbelebt

Einsatzkräfte der Polizei reanimierten den 13-Jährigen erfolgreich. Er wurde im Krankenhaus notoperiert und befindet sich auf der Intensivstation. Laut Polizei ist sein Zustand stabil.

Die Kriminalpolizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen, die etwas zur Aufklärung des Tathergangs beitragen können. Laut Kieler Nachrichten sollen die sieben Tatverdächtigen im Alter von 14 und 22 Jahren sein.