Warum ist der Mond manchmal am Tag zu sehen?

Blauer Himmel, Sonne - und der Mond. Warum ist der Mond manchmal am Tag sichtbar? Hier erklären wir den Grund dafür.

Nachts stehen die Sterne und der Mond am Himmel. Doch der Mond zeigt sich immer wieder auch mal tagsüber statt in der Nacht. Was es damit auf sich hat, erfahren Sie in diesem Artikel.

Warum ist der Mond am Tag sichtbar?

Der Grund dafür, warum man den Mond auch tagsüber am Himmel sehen kann, ist einfach: Er wird von der Sonne beschienen. Doch wie genau der Mond aussieht, hängt davon ab, in welcher Konstellation der Mond, die Erde und die Sonne zueinander stehen.

Mond am Tag: Mondphasen machen den Mond tagsüber sichtbar

Während die Erde die Sonne umkreist, dreht sich der Mond um die Erde. Ungefähr 29 Tage benötigt er für eine Runde. Dabei durchläuft der Mond verschiedene Phasen.

Bei Neumond steht der Mond etwas versetzt zwischen der Erde und der Sonne. Dadurch ist von der Erde aus nur die "Nachtseite" sichtbar und der Mond geht mit der Sonne auf und unter. Das bedeutet, er ist tagsüber nicht sichtbar.

Wenn der Mond nun weiter um die Sonne wandert, wird er immer mehr für die Menschen auf der Erde erkennbar. Er nimmt also zu. Das bedeutet, dass der Mond nach der Sonne untergeht. Dadurch wird die Mondsichel von der Sonne so angeleuchtet, dass die Sichel bereits in den frühen Abendstunden erkennbar ist.

Bei zunehmendem Halbmond ist der Mond so weit um die Erde gewandert, dass er bereits ab Mittag am Himmel zu sehen ist. Bei Vollmond kann man den Mond die gesamte Nacht über sehen. Und bei abnehmendem Mond bleibt er bis zum Mittag zu erkennen.

Ein paar Tage vor Neumond liegt dann die Erde direkt zwischen der Sonne und dem Mond. Dann geht der Mond erst am frühen Morgen am Himmel auf. Nachts sieht man dann dafür keinen Mond.

Mondphasen: Wann ist Mondfinsternis?

Kurz vor Neumond - wenn die Erde zwischen Sonne und Mond steht - kann es dazu kommen, dass der Schatten, den die Sonne auf die Erde wirft, den Mond verdeckt. Dann kommt es für kurze Zeit zu einer Mondfinsternis - und der Mond ist für die Menschen auf der Erde nicht mehr erkennbar.