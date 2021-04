Christoph Steinle im Podcast: Was bleibt von Augsburgs Nachtleben nach Corona?

Christoph Steinle ist Gründer von "August Gin" und betreibt unter anderem das "Oh Boi" und die "Blaue Kappe" in Augsburg. Ein Gespräch über Hoffnung, Frust und die Liebe zu Augsburg.

Ob Spirituosen, Szene-Bar oder Café: Christoph Steinle ist der Kopf hinter zahlreichen Augsburger Gastro-Projekten. Vor fünf Jahren gründete Steinle, der damals noch in der IT-Branche tätig war, die Firma "August Gin". Mittlerweile gehören auch Betriebe wie das "Oh Boi", die "Blaue Kappe" oder das "Yard Coffee" in der Ludwigstraße zu seiner "Spin & Gin GmbH" - und der Gründer arbeitet schon an den nächsten Projekten.

Dabei hat er wie die gesamte Branche ein hartes Jahr hinter sich. Im Podcast " Augsburg, meine Stadt" spricht er über schlaflose Nächte, Frust, aber auch Hoffnung in der Corona-Pandemie und erzählt, was ihm besonders fehlt. Außerdem verrät er, weswegen er sich entschieden hat, in der Gastronomie zu arbeiten und in Augsburg gleich mehrere Lokale zu übernehmen.

Jetzt reinhören: August-Gin-Gründer Christoph Steinle im Podcast "Augsburg, meine Stadt"

Neben seinem Beruf ist Steinle auch ehrenamtlich aktiv, etwa in der Club- und Kulturkommission Augsburg oder dem Verein Generation Aux. Im Podcast berichtet er, wie es um die Szene in der Stadt aktuell steht, welche Betreiber am meisten unter der Krise leiden und ob aus seiner Sicht mit Pleiten zu rechnen ist. Außerdem gibt Steinle einen Ausblick, welche Freiluft-Veranstaltungen in Augsburg für den Sommer geplant sind.

Podcast "Augsburg, meine Stadt" auf Spotify, Apple Podcast und Co.

Den Podcast "Augsburg, meine Stadt" finden Sie bei Spotify, Apple Podcasts – und überall sonst, wo es Podcasts gibt.

Sie haben eine Frage, Kritik oder Anmerkungen? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an podcast@augsburger-allgemeine.de.

Was ist ein Podcast? 1 / 7 Zurück Vorwärts Ein Podcast ist ein Audio-Format, das - ganz ähnlich wie eine Radiosendung - angehört werden kann.

Um einen Podcast anzuhören, sind nur zwei Voraussetzungen nötig: Sie brauchen eine Internetverbindung, um den Podcast herunterladen zu können. Und Sie brauchen Lautsprecher oder Kopfhörer, um den Podcast anhören zu können.

Es gibt ganz verschiedene Podcast-Formate in Deutschland und weltweit: Sie reichen von Interviews, über Audio-Reportagen bis hin zu Wissensformaten. Besonders beliebt sind auch Talkformate, in denen zum Beispiel ein Gespräch zu einem Thema oder über eine Person geführt werden.

Mit relativ kleinem Aufwand kann übrigens jeder seinen eigenen Podcast erstellen und verbreiten. Wie das geht, lesen Sie hier.

Auch unsere Redaktion bietet Podcasts an, unter anderem das Format "Augsburg, meine Stadt". Damit sind wir ganz nah dran an den Menschen in Augsburg. Klicken Sie hier, um mehr darüber zu erfahren.

Übrigens: Der Begriff Podcast ist ein Kunstwort, das sich aus zwei Begriffen zusammensetzt: und zwar aus dem Wort iPod (MP3-Player der Firma Apple) und dem Begriff "to broadcast" (deutsch: senden).

Der iPod spielte für die Namensgebung eine wichtige Rolle, weil er vor allem zu Beginn der Podcast-Ära das marktbeherrschende Gerät zum Abspielen von Podcasts war.

Das könnte Sie auch interessieren:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.