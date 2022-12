An welchen Gerichten scheiterst du, Sternekoch Simon Lang?

Er bekochte Beyoncé, lernte von Schuhbeck und träumt von einem Lokal auf Ibiza: Simon Lang vom Sartory erzählt im Podcast von Glück und Last, Sternekoch zu sein.

Er lernte bei Starkoch Schuhbeck, dann schaffte er selbst den Durchbruch als Spitzenkoch: Simon Lang vom Sternerestaurant Sartory spricht in einer neuen Folge unseres Podcasts "Augsburg, meine Stadt" über Perfektion am Herd, seinen Mentor Alfons Schuhbeck und darüber, warum seine Kinder lieber von ihrer Mama statt von ihm bekocht werden.

Simon Lang über den Michelin-Stern fürs Sartory und Alfons Schuhbeck

Im Gespräch mit Axel Hechelmann erzählt Lang, wie er die Leidenschaft fürs Kochen entdeckte, warum er zwischenzeitlich daran dachte, aufzugeben und warum ihn Ex-Fernsehkoch Schuhbeck wochenlang ignorierte, ehe er ihn beförderte.

Außerdem spricht Lang über Stars wie die US-Sängerin Beyoncé oder den Winnetou-Darsteller Pierre Brice, die er bekochte. Und er verrät, welcher ungewöhnliche Essenswunsch einer Gruppe Amerikaner ihm im Gedächtnis geblieben ist.

Lang sagt auch, wie er mit dem Druck zurechtkommt, die Michelin-Auszeichnung zu verteidigen, wie er mit Stresssituationen umgeht und warum er von einem Fischlokal auf Ibizia träumt.

Gegen Ende des Gesprächs erzählt der 42-jährige Familienvater, was er an Augsburg mag, was er in seiner Freizeit unternimmt – und wie er die Silvesternacht verbringen wird.

Podcast "Augsburg, meine Stadt" bei Spotify, Apple Podcasts und Co.

Das Gespräch mit Simon Lang können Sie sich in diesem Artikel anhören (weiter oben, unterhalb des Bildes) – aber auch bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer und überall, wo es Podcasts gibt. Eine Übersicht finden Sie hier:

