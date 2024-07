Newspodcast Urteil fällt im Mordprozess von Langweid

In dieser Folge: Heute fällt das Urteil im Mordprozess von Langweid. Am 28. Juli 2023 erschoss Gerhard B. drei Menschen, mit denen er Tür an Tür in Langweid lebte. Außerdem: KlimaaktivistInnen des Augsburger Klimacamps stürmen Stadtratssitzung.