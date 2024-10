Newspodcast Warum Lehrer in Zukunft immer die Rechtschreibung bewerten müssen

Zukünftig muss an Bayerns Schulen die Rechtschreibung in allen Fächern bewertet werden. Über die Reaktionen auf diese Entscheidung sprechen wir. Und der Radweg in der Hermanstraße sorgt für Diskussionen.