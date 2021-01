Mutiertes Coronavirus aus England: Warum die Kanzlerin aufs Tempo drückt

Jetzt drehen die Damen und Herren der Regierung komplett ab.



So langsam komme ich mir vor, dass wird wahrscheinlich "Mutti Angela" nicht gerne hören, wie zu Zeiten der DDR.



Die Oberen sitzen in ihrem "abgeschirmten Areal" (Wandlitz) und haben keine Ahnung davon wie es in der "realen" Welt zu geht.



Wenn ich mir die Liste der möglichen Verschärfungen so durchlese, kann ich nur zu dieser, oben geschriebenen Meinung kommen.

Da regt sich der Herr Kretschmer, dann man immer noch Einkaufen gehen darf.

Wo lebt denn dieser Herr?



So langsam verliere ich selbst die Geduld. Einschränkungen verkünden, ein paar Tage warten (max 5),um dann zu sagen, es wird nicht besser, also müssen wir verschärfen.



Zu Anfangszeiten hat man immer davon gesprochen, so auch Anfang Dezember, dass man mind. 10 - 14 Tage warten müsse, bis man feststellenkann, ob die beschlossenen Maßnahmen Wirkung zeigen oder nicht.

Aber selbst diese Zeit ist man nicht mehr gewillt zu warten.

Für mich ein Frechheit.



Ich habe echt keine Lust mehr, all deise Maßnahmen zu befolgen.



Für mich ist das alle nur ein blindes Gestochere im Nebel. Getreu dem Motto. "Ich habe keinen Plan (meh), also verschärfe ich"



Ich bin bei weitem kein Gegner der Maßnahmen und auch kein Leuger der Pandemie, ja selbt in meiner Famile sind wir von einem Todesfall betroffen, dennoch.



Irgendwann muss auch mal Schluss sein.

Antworten Melden Permalink