"Wer zu Recht Joschka Fischer Jugendsünden verzeiht, muss das auch Aiwanger zugestehen"

Entscheidend bei dieser Affäre ist doch, dass nun jeder weiß, welche politische Gesinnung Hubert Aiwanger als junger Mann hatte. Ob und wann er diese Gesinnung geändert hat, weiß nur er selbst, da er sich dazu bisher leider nicht substantiiert geäußert hat. Wenn Aiwanger in Zukunft Reden hält oder Äußerungen von sich gibt, die Zweifel an seiner demokratischen Haltung hervorrufen, wird man diese vor dem Hintergrund seiner politischen Vergangenheit zu bewerten haben.

Für die zahlreichen Demokratiefeinde und -verächter spielt das natürlich keine Rolle, im Gegenteil dürfte Aiwanger unter diesen Leuten sogar an Ansehen gewonnen haben - die Beiträge hier sprechen für sich.

Die demokratisch gesonnenen Bürger werden in Zukunft allerdings genau hinhören, was dieser Mann so alles daherredet. In den Bierzelten mag er vor seinen Fans nun triumphieren, was aber denken wohl die Vorstände und die Geschäftsführer der bayerischen Unternehmen bei Besuchen Aiwangers und was denken seine Mitarbeiter im bayerischen Wirtschaftsministerium von ihm?

Antworten Melden