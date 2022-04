Die Stärke der Populisten bei der Wahl in Frankreich ist erschütternd

Die ganze Welt blickt momentan in die Ukraine. Derweil könnte in mitten Europas eine größere Krise entstehen. Wenn nach der Stichwahl zur Präsidentschaft in Frankreich Marine Le Pen als Siegerin hervor geht und ihr Parteiprogramm umsetzt, unteranderem der Austritt aus der Europäischen Union, dann gehen in der EU die Lichter aus.

Die Annäherung nach dem Zweiten Weltkrieg und die Zusammenarbeit der beiden Nationen ist ein Garant für Frieden und Wohlstand.

