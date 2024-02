Das Update zum Ukraine-Krieg vom 20. Februar

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Liefert Deutschland nach langem Hin und Her nun doch Taurus-Raketen an die Ukraine? Die Ampelfraktionen haben einen sogenannten Entschließungsantrag aufgesetzt, der mindestens indirekt genau dafür spricht. Die Regierungsparteien wollen den Antrag noch in dieser Woche im Bundestag zur Abstimmung stellen. In dem neunseitigen Papier, das unserer Redaktion vorliegt, sind 27 Maßnahmen aufgelistet, die zu einem übergeordneten Ziel führen sollen: " Russland muss scheitern mit dem, was es sich vorgenommen hat." Um Waffenlieferungen geht es dabei nur teilweise. Warum die Wahrscheinlichkeit für Taurus-Lieferungen damit dennoch gestiegen ist, worum es in dem Dokument außerdem geht – und welche Kritik BSW-Chefin Sahra Wagenknecht an die Ampel richtet, das hat mein Kollege Stefan Lange für Sie zusammengefasst.

Der Tag: Bereits am Freitag erschütterte der Tod Alexej Nawalnys die Welt. Doch seine Mutter Ljudmila Nawalnaja sucht weiter nach seinem Leichnam. Am Dienstag wendete sie sich in direkten Worten an Wladimir Putin: "Ich fordere, unverzüglich den Leichnam Alexejs herauszugeben, damit ich ihn auf menschliche Weise beerdigen kann", sagte sie. Seit Tagen schon hält sie sich in der "Besserungskolonie Nummer 3" auf, wo ihr Sohn die letzte Zeit seines Lebens eingesessen hatte. Auch ins Leichenschauhaus durfte Ljudmila mit ihren Anwälten nicht. Wie ihre verzweifelte Suche verläuft, darüber berichtet unsere Moskau-Korrespondentin Inna Hartwich.

Alle Nachrichten zum Verlauf des Krieges können Sie stets in unserem Liveticker nachlesen.

Die Lage: Direkt nach dem russischen Überfall auf die Ukraine beschloss die EU zahlreiche Sanktionen gegen den Angreiferstaat. Zwölf Sanktionspakete sind es inzwischen, die Russlands Wirtschaft eigentlich in die Knie zwingen sollen. Doch Recherchen zeigen, wie die Maßnahmen von Akteuren immer wieder umgangen werden. Bringen sie denn überhaupt etwas? Dieser Frage geht Stefan Küpper nach.

Video des Tages:

Wird sie den Leichnam ihres Sohnes bald sehen können? Ljudmila Nawalnaja richtete ihren Appell per Videobotschaft an Wladimir Putin.

Die gebürtige Ukrainerin Oksana Havryliv ist die führende Schimpf- und Fluchexpertin im deutschsprachigen Raum. Sie berichtet, wie ihre Landsleute den russischen Diktator Wladimir Putin verwünschen.

Wissenschaftlerin: "Frauen schimpfen und fluchen nicht anders als Männer"

Die Schlüsselfrage beim Marschflugkörper Taurus: Mit den Geschossen wären von der Ukraine aus Ziele weit hinter der Frontlinie auch in Russland erreichbar. Was sonst noch im Waffensystem steckt.

Taurus: Diese Waffe soll sogar Bunker knacken

