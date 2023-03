Das Update zum Ukraine-Krieg vom 24. März

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Über ein Jahr tobt der Krieg in der Ukraine und in etwa genauso lange sind deshalb russische und belarussische Sportler in den meisten Sportarten von internationalen Wettkämpfen ausgeschlossen. Doch nun kehren sie Stück für Stück zurück, wie etwa im Fechten und im Boxen. Selbst die Teilnahme einzelner Athletinnen und Athleten bei Olympia 2024 wird beim IOC diskutiert. Das sorgt bei den deutschen Sportverbänden für massive Kritik. Für die Rückkehr russischer und belarussischer Teams und Sportler spricht sich keiner der Verbände aus. Allerdings gibt es durchaus unterschiedliche Ansichten. Wie sich die zwölf der größten nationalen Sportverbände positionieren, hat Noa Hüper aufgeschrieben.

Der Tag: Die Militärführung in Moskau hat offenbar entschieden, Panzer in die Ukraine zu schicken, die ohne Probleme als Oldtimer im Museum stehen könnten. Videos auf den Social-Media-Kanälen zeigen rund 70 Jahre alte Panzer, die in Richtung Front gekarrt werden. Die Forschungsgruppe "Conflict Intelligence Team" hat die Videos als echt verifiziert. Welche Vorteile bringen die Panzer und wie viele schickt Russland in die Ukraine? Mein Kollege Lukas von Hoyer hat die wichtigsten Fragen hier beantwortet.

Die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten sehen weiterhin das Risiko von Energieengpässen. Zwar habe sich die Situation in der EU verbessert, hieß es in einer am Donnerstag beim EU-Gipfel verabschiedeten Erklärung. Dennoch sollten die EU-Kommission und die Mitgliedsstaaten für die nächste Heizperiode vorsorgen. Sie forderten Unternehmen zudem auf, die neue Plattform für gemeinsame Gaseinkäufe zu nutzen.

Die Lage: Die Frage, ob russische und belarussische Athleten auf die internationale Bühne zurückkehren sollen, sorgt auch im internationalen Sport für Chaos. Seit Monaten wird beim Internationalen Olympischen Komitee ( IOC), beim Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) sowie in den einzelnen Welt- und Landesverbänden diskutiert, ob russische und belarussische Athleten wieder an internationalen Wettkämpfen teilnehmen dürfen. Derweil tritt IOC-Präsident Bach nun sogar aus der FDP aus.

Bild des Tages:

Maria Aljochina (l) und Olga Borisova von der russischen Punkband Pussy Riot bei den "Riot Days 2022" in Stuttgart. Foto: Marijan Murat, dpa





Schon lange vor dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine prangerte die Punkband Pussy Riot Missstände in ihrer Heimat an. Jetzt werden die Künstlerinnen in den USA für ihren Einsatz mit dem Woody-Guthrie-Preis geehrt. Die Band solle die Auszeichnung am 6. Mai in Tulsa im US-Bundesstaat Oklahoma in Empfang nehmen und am selben Abend auch ein Konzert dort spielen, teilte das dort ansässige Woody Guthrie Center am Donnerstag mit.

