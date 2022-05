Das Update zum Ukraine-Krieg vom 29. Mai

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Die Ukrainerin Ira kam ohne ihre Mann Mischa nach Deutschland, er musste bleiben, um zu kämpfen. Auf der Flucht knüpfte sie Kontakt mit Alyona. Die Frauen gingen gemeinsam einkaufen und halfen beim Beladen von Hilfskonvois. Dann zeigte sich, dass ihre Sichtweisen auf die Heimat unterschiedlich sind – zu unterschiedlich. Der Kontakt brach ab. Die Bevölkerung in der Ukraine wächst je nach Region mit grundverschiedenen Ideen von Geschichte und Gegenwart auf. Der Blick auf das Land, den Krieg und das Leid ist nicht überall der gleiche. Marina Klimchuk berichtet darüber, wie dieser Umstand die Geflüchteten nun voneinander trennt und sie daran hindert, ihren Schmerz und ihre Sorgen miteinander zu teilen.

Der Tag: Die Stadt Kiew feiert ihren 1540. Geburtstag, während in Sjewjerodonezk die Gefechte weitergehen. Russland behauptet, die Stadt bereits eingenommen zu haben, der Gouverneur von Luhansk weist dies zurück. Der nächste Erfolg für die russischen Truppen rückt näher: Die Einnahme der Region Donezk. Der Militärexperte Carlo Masala erklärt die jüngsten militärischen Erfolge der Russen im Donbass mit der schlechten Ausstattung der ukrainischen Truppen mit Waffen und dem Strategiewechsel des russischen Militärs.

Die Lage: Neue Bilder von Wladimir Putin, die ihn schwächelnd mit verwundeten Soldaten zeigen, stehen im starken Kontrast zu dem, wie sich der russische Präsident sonst inszeniert: als kraftstrotzender Machthaber. Sie heizen die Spekulationen über den Gesundheitszustand Putins an. Ulrich Krökel hat analysiert, wie sich das Erscheinungsbild des Kreml-Chefs verändert hat.

Die Region: In Aichach konnte nun im zweiten Anlauf ein Benefizkonzert zugunsten der Ukraine stattfinden. Bei der Veranstaltung traten auch zwei ukrainische Jugendliche auf. Inge von Wenczowski berichtet von dem musikalischen Abend.

Die USA, Frankreich, Polen und Großbritannien unterstützen die Ukraine bei der Verteidigung ihres Landes mit schweren Waffen. Olaf Scholz verteidigt die Zurückhaltung der Bundesregierung. Michael Stifter hat das kommentiert.

Alle Folgen des Nachrichtenüberblicks finden Sie auf einer Sonderseite.