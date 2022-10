Das Update zum Ukraine-Krieg vom 2. Oktober

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Damals, als Europa noch eine Verheißung war, zog unser Autor nach Frankreich. Ein Jahr Erasmus in Rennes. Es war "eines der glücklichsten Jahre meines Lebens", schreibt er heute über diese Zeit. Doch danach kamen die Rückschritte. Einer davon passierte erst vor kurzem: Italien, Gründungsland der Europäischen Union, steht vor der Machtübernahme durch Rechtsextreme. Es ist eine Verlustrecherche, die unser Autor da unternommen hat. Über allem stehen die Fragen: Was ist Europa heute? Was soll aus ihm werden? Und welche Rolle spielt der russische Angriffskrieg? Den ganzen Text lesen Sie hier.

Der Tag: Am Samstag gab das russische Verteidigungsministerium den Rückzug aus der Stadt Lyman im Gebiet Donezk bekannt. Einen Tag später, am Sonntag, hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die vollständige Kontrolle über die strategisch wichtige Stadt verkündet. Seit 12.30 Uhr (13.30 Uhr MESZ) sei die Stadt "vollständig geräumt", sagte der Präsident am Sonntagmittag in einem nur zehn Sekunden langen Video. Militärexperten des renommierten Institute for the Study of War sehen in dem Rückzug russischer Truppen "mit ziemlicher Sicherheit" eine bewusste Entscheidung von Russlands Präsident Wladimir Putin. Nicht die Militärs hätten entschieden, dass die Frontlinien nahe der Städte Kupjansk oder Lyman nicht verstärkt werden, sondern der Präsident selbst, hieß es am Samstagabend in einer ersten Analyse. Es deute darauf hin, dass sich Putin vielmehr um die Sicherung strategischer Gebiete in den Regionen Cherson und Saporischschja kümmern wolle.

Die deutsche Verteidigungsministerin Christine Lambrecht ( SPD) ist indes von ihrer ersten Reise in die Ukraine seit Kriegsbeginn zurückgekehrt und stellt der Ukraine weitere Waffenlieferungen in Aussicht. Im ARD-Magazin "Bericht aus Berlin" kündigte Lambrecht am Sonntag an, die Ukraine werde im kommenden Jahr 16 Radhaubitzen aus slowakischer Produktion erhalten. Die Systeme vom Typ Zuzana würden in der Slowakei produziert und gemeinsam mit Dänemark, Norwegen und Deutschland finanziert, sagte die SPD-Politikerin.

Alle Nachrichten zum Verlauf des Krieges können Sie stets in unserem Liveticker nachlesen.

Die Lage: Es ist zwar noch ein paar Wochen hin. Aber Weihnachten beschäftigt die Stadtpolitik in Augsburg schon heute. Natürlich hat es etwas mit der aktuellen Krise zu tun. Das Fest der Nächstenliebe steht dieses Jahr unter dem Stern des Energiesparens. CSU und Grüne wollen die Weihnachtsbeleuchtung dieses Jahr nur bis 22 Uhr anschalten. Eine Ausnahme soll es aber geben. Welche das ist, erfahren Sie hier.

Das Foto des Tages:

Hungerkrise in Somalia Maryan Madey, die aus der von Dürre heimgesuchten Region Lower Shabelle geflohen ist, hält ihre unterernährte Tochter Deka Ali (1) in einem Lager für Vertriebene am Stadtrand von Mogadischu. Millionen von Menschen in der Region am Horn von Afrika hungern aufgrund der Dürre, und Tausende sind bereits gestorben. Somalia ist besonders stark betroffen, da das Land vor dem Einmarsch Russlands in die Ukraine mindestens 90 Prozent seines Getreides aus der Ukraine und Russland bezog. +++ dpa-Bildfunk +++

Foto: Farah Abdi Warsameh

Das Bild des Tages ist ein trauriges. Denn es zeigt ein großes Problem: Zehn Prozent der Weltbevölkerung sind massiv unterernährt – viele davon Kinder. Die Auslöser dieser globalen Krise sind vielfältig. Unser Autor Matthias Zimmermann hat sie analysiert und erklärt dabei auch, welche Rolle der Krieg in der Ukraine spielt.

Das könnte Sie auch interessieren:

China droht Taiwan mit einer Eroberung. Die Spannungen haben zugenommen. Bundestagsabgeordnete besuchen die demokratische Inselrepublik und setzen ein Zeichen.

China protestiert gegen Besuch von Bundestagsabgeordneten in Taiwan

Hier ein Deckel, da ein Deckel – überall wird derzeit gedeckelt, was das Zeug hält. Wie ein Wort Furore macht und warum es eine Mogelpackung ist.

Jetzt gibt’s was auf den Deckel

(mit dpa)

Damit Sie den Überblick behalten, wollen wir Sie in diesem Update am Abend über die wichtigsten Ereignisse informieren: Was ist am Tag passiert? Wie schätzen unsere Autorinnen und Autoren die Lage ein? Welche Auswirkungen des Krieges sind vor Ort in Bayern zu spüren? Um das Update regelmäßig zu erhalten, sollten Sie die Push-Meldungen aus unserer Redaktion abonniert haben. Dafür müssen Sie sich nur die App "Augsburger Allgemeine News“ herunterladen (hier für Android-Nutzer und hier für iPhone-Nutzer) und die Push-Mitteilungen abonnieren. Wenn Sie sich durch diese Zusammenfassung gut informiert fühlen, empfehlen Sie das Update zum Krieg in der Ukraine gerne weiter. Alle Folgen des Nachrichtenüberblicks finden Sie auf einer Sonderseite.