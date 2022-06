Ukraine soll EU-Kandidat werden – doch was ist dieses Versprechen wert?

Missliche Lage im UA Krieg. Ein EU Beitragsstatus für die UA ist nur ein Trostpflaster. Der Sanktionsrahmen ist praktisch ausgeschöpft; selbst Frau v.d.L. sagt, dass da nichts Umsetzbares mehr im Raum steht. Und in Sachen Gasembargo dreht RUS jetzt den Spiess um - - Wenn keine Ersatzteile aus dem Westen geliefert werden, können wir unseren Vertragsverpflichtungen nicht mehr nachkommen. Nicht der Westen droht mit Gasembargo- nein umgekehrt RUS dreht den Gashahn zu. Und zum Kriegsverlauf, der ja anfangs sehr positiv für die UA lief; haben sich die Zeichen auch umgekehrt. Die RUS Armee eskaliert und der Westen liefert beschränkt mehr Waffen an die UA; aber er agiert nicht, sondern reagiert nur noch. Und Kanzler Scholz hat sich erst Mal aus der Schusslinie der bedingungslosen UA Unterstützer gebracht , aber wird seine behutsame Politik nicht ändern. Makrons Meinung zu einer Verhandlungslösung ist hinlänglich bekannt- auch in Kiew. Da helfen alle gefühlsmäßigen Solidaritätsbekundungen in Kiew auch nicht wirklich weiter.

