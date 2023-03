17 kreative Ideen, die Sie zu Ostern backen können

Keine Lust, zu Ostern Lämmchen zu backen? Osterkuchen, Ostertorten, Osterzopf, Osternester, Hasen, Küken & Co.: Hier kommen Rezepte für anderes Ostergebäck!

Wer zum Osterfest leckeres Gebäck auftischen möchte, findet eine Vielzahl an Rezepten für Osterlämmchen. Doch ein Lämmchen zu backen, birgt Risiken: Das Lamm bleibt in der Backform kleben, verliert seinen Kopf oder will nicht auf dem Teller stehen. Es gibt viele Gründe, warum Hobbybäckerinnen und Hobbybäcker ungern Lämmchen zu Ostern backen.

In diesem Artikel stellen wir Ihnen Alternativen für Ihren Osterbrunch oder -kaffee vor. Vom Anfänger bis zum Profi: Für alle Backkünste ist das passende Rezept dabei.

Einfach backen: Klassiker zu Ostern

Kuchen wie Karottenkuchen

Muffins mit Zitronenteig

Osterzopf wie Hefezopf

Kreatives Ostergebäck: Ideen zum Nachbacken

Aufwendig verzierte Ostertorten

Cakepops in Osterhasenform

in Osterhasenform Osterbrot/Hefeteigfladen

Weitere Tipps rund ums Backen und unsere liebsten Rezeptideen verraten wir Ihnen in unserem wöchentlichen Zuckerguss-Newsletter. Melden Sie sich jetzt kostenlos an!

Hier finden Sie ein Rezept für Osterkuchen. Foto: A_Lein, stock.adobe.com

Kuchen backen zu Ostern? Ganz einfach!

Aufgepasst, dass Ihnen dieser Osterkuchen nicht weghoppelt! Viel zu schade wäre es, wenn Ihre Liebsten das Highlight im Gebäck beim Anschnitt verpassen würden. Der Kuchen zeigt beim Anschneiden nämlich sein Inneres: einen schokoladigen Osterhasen. Jedes Kuchenstück ist ein Highlight. Probieren Sie den Osterkuchen aus!

Quarkteig-Hasen Foto: ©ChristArt - stock.adobe.com

Süße Osterhasen aus Quarkteig

Plätzchen eignen sich auch über die Weihnachtszeit hinaus. Unsere mit einem Teig aus Quark gehen schnell. Trotzdem sind beim Osterbrunch ein Hingucker, wenn sie mit den richtigen Ausstechern gebacken werden. Wir empfehlen welche in Form von Hasen. Einfach aus den Zutaten einen Teig kneten, ausrollen, in Form bringen, in den Ofen – und fertig sind Ihre Oster-Plätzchen!

Lesen Sie dazu auch

Hier kommt das Rezept für Hasenohren. Foto: pixarno, stock.adobe.com

Rezept für Hasenohren

Diese Hasenohren sind weniger deftig, mehr süß. Das Rezept ist auch für Vegetarierinnen und Vegetarier geeignet – wenn Sie Margarine, Pflanzenmilch und Ei-Ersatz verwenden, sogar für Veganerinnen und Veganer. Der Teig wird ausgerollt, geschnitten und in eine Pfanne voller heißem Fett herausgeacken. Schnell und einfach, eben das perfekte Rezept zu Ostern!

Karotten-Cake Pops Foto: ©Family Business - stock.adobe.com

Karotten-Cakepops zum Osterfest

Cakepops können aus alten Kuchenresten oder einem gekauften Biskuitteig hergestellt werden. Sie können – und sollten bei diesem Rezept – für die Teigkugeln aber auch extra einen Kuchen backen. In unseren kommen Karotten und Walnüsse. Doch die süßen Snacks schmecken nicht nur besonders. Wir verzieren Sie auch so, dass sie zum Osterfest passen – und zwar sind unsere Cakepops Möhrchen und Häschen!

Foto: Natalia Greeske - stock.adobe.co

Süße Osterhäschen aus Hefeteig

Rezepte mit einem Hefeteig sind Klassiker zu Ostern. Wir bringen unser Gebäck allerdings in eine besondere Form. Und zwar formen wir süße Häschen. Wie das geht? Aus dem Teig Stränge formen, diese eindrehen, ein weiteres Stück als Schwänzchen auf den Körper legen, fertig. Das ist so einfach, dass Sie das Gebäck in Form von Osterhasen unbedingt nachbacken müssen!

Die eingelegten Früchte sorgen für den Geschmack. Hier finden Sie ein Rezept für den klassischen Osterfladen. Foto: wWeiss Lichtspiele, stock.adobe.com

Ein Gebäck zu Ostern: Osterbrot

Ob mit Früchten oder Nüssen: Bei diesem Osterfladen haben Sie die Wahl, was Sie in den Teig mischen möchten. So können Sie mit unserem Rezept noch besser auf die Vorlieben Ihrer Gäste eingehen. Konditor Willi Weissgerber hat uns verraten, wie er sein Osterbrot backt.

Osterküken Foto: © StockFood / Feiler Fotodesign

Küken für den Osterbrunch backen

Diese Küken werden mit Quark-Öl-Teig zubereitet und sind deshalb überhaupt nicht trocken. Ob sie am Ende tatsächlich so aussehen wie auf dem Foto, hängt allerdings von Ihnen ab. Probieren Sie das Rezept zu Ostern doch einfach mal aus.

Hefeteighasen und OsterNester Foto: Leserbild

Rezept für Osternester und Osterhasen aus Hefeteig

Mit einem Rezept für einen Hefeteig können Sie hier gleich eine Vielfalt für Ihren Osterbrunch zaubern. Denn ob Sie die Stränge zu niedlichen Häschen oder zu Nestern für Ihre Ostereier formen, ist Ihnen überlassen. Natürlich können Sie auch beides machen so wie wir in diesem Rezept von Konditormeister Eduard Walenta.

Osterkekse Foto: Leserbild

Kekse zu Ostern

Dass es Plätzchen nicht nur zu Weihnachten gibt, haben wir mit unseren Quarkteighasen schon bewiesen. Mit diesem Rezept für Osterkekse mit Aprikosenmarmelade backen Sie im Nu kleine Häppchen, die Sie sowohl verschenken als auch Ihren Gästen servieren können. Perfekt als Ostergeschenk fürs Osternest!

Schneller Osterkuchen Foto: ©Leserbild

Schnelle Ostertorte backen

Dieser Osterkuchen ist ein Hingucker zum Osterfest! Der Teig besteht aus Eiern, Puder- und Vanillezucker, Zitronensaft, Zimt, Rum, Nüssen, Möhren, Mehl und Backpulver. Oben drauf kommt geschlagene Sahen. Dekoriert wird die Ostertorte mit Drageeiern, Möhren, Hasen & Co. aus Marzipan. Backen Sie mit unserem Rezept ihre eigene Ostertorte.

Wie wäre es mit Osterhasen-Amerikanern?

Amerikaner zu Ostern? Klar! Das süße Gebäck lässt sich wunderbar verzieren, zum Beispiel mit bunten Streuseln, Schokolade oder Marzipan. Dekorieren Sie Ihre Amerikaner wie Ostereier. Viel Spaß!

Ein Hefezopf für die Osterzeit

Per Definition ist der Hefezopf ein besonders geformter Kuchen aus Hefeteig mit Ei und Butter beziehungsweise mit anderen Fetten. Doch dieser leckere Zopf ist mehr. Besonders gut schmeckt er lauwarm. Backen Sie den Zopf zu Ostern nach!

Rüblischnitten Foto: Corinna Gissemann - Fotolia

Saftige Rüblischnitten zum Nachbacken

Frisch geraspelte Möhren machen diese Rüblischnitten besonders saftig. Haselnüsse, Mandeln, der Saft sowie die Schale einer Orange und Kirschwasser geben ihnen den letzten Kick. Probieren Sie den Karottenkuchen zu Ostern aus.

Saftige Karottenmuffins Foto: © StockFood / Taube, Franziska

Das Rezept für Karottenmuffins

Karottenkuchen ist Ihnen zu Ostern zu viel? Kein Problem, hier kommen saftige Muffins mit frisch gepresstem Orangensaft, Honig, Öl, Karotten und ein paar weiteren Zutaten. Wie sie aus diesen Ostermuffins backen, verraten wir Ihnen in unserem Rezept.

Schoko-Herzen-Torte zu Ostern Foto: ©Leserbild

Schoko-Torte zu Ostern

Wie wäre es mit einem klassischen Rührteig mit einer Sahne-Mocca-Creme, die auf dem Biskuitboden in einem Tortenring verteilt wird? Um den Kuchen herum kommt eine Schoko-Creme. Wer möchte, kann die Ostertorte mit Möhren, Häschen & Co. verzieren. Das Rezept ist eben einfach, lecker und gut!

Gefüllte Zitronenmuffins Foto: Leserbild

Lust auf gefüllte Zitronenmuffins?

Besonders frühlingshaft sind diese Zitronenmuffins. Doch auch hier handelt es sich um kein klassisches Gebäck. Spätestens, wenn Sie hineinbeißen, merken sie das. Gefüllt sind die Muffins mit Mandarinen.

Ostertorte Foto: ©Leserbild

Noch eine Ostertorte

"Frohe Ostern!" wünscht dieser süße Ostergruß. Ob als Geschenk im Osternest oder für Ihre Liebsten aufgetischt: Diese Ostertorte ist das wahre Fest. Sie wird mit Himbeergeist verfeinert und mit Schokoladenstreuseln dekoriert. Das Rezept sollten Sie sich nicht entgehen lassen.