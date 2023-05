Blick in die Geschichte: Feuerwehren waren schon früher ein Erfolgsmodell

Im Augenblick vergeht kein Wochenende, an dem nicht gefeiert wird: Viele Feuerwehren erinnern damit an ihre Gründung vor 150 Jahren.

Was haben die Feuerwehren in Graben, Langerringen, Oberottmarshausen, Königsbrunn, Steppach, Gessertshausen, Diedorf, Hiltenfingen, Kleinaitingen und Stettenhofe gemein? Sie wurden vor 150 Jahren gegründet. Ein Zufall?

Es muss eine Aufbruchsstimmung gewesen sein, als im Jahr 1873 in Bayern viele freiwillige Feuerwehren entstanden. Damals gab es bereits so etwas wie eine Feuerwehr. Sie sah allerdings etwas anders aus. Sie war nämlich eine Art Löschorganisation, geregelt von Gemeinden und Städten. Bei einem Brand anzupacken, war für alle Erwachsenen oberste Bürgerpflicht. Oft stellten sich Turner, die sich damals bereits in Gruppen zusammengeschlossen hatten, in die erste Reihe. "Die ersten Freiwilligen Feuerwehren waren Mitte des 19. Jahrhunderts tatsächlich Turner-Feuerwehren", weiß Bezirksheimatpfleger Christoph Lang. Sie gelten neben Rettungsgesellschaften und Bürgerwehren als Vorläufer der Brandbekämpfer. Doch der Startschuss für die Feuerwehren hatte noch andere Einflüsse, die wesentlich waren.

Im 19. Jahrhundert wünschten sich die Menschen in Bayern mehr Freiheiten

Im 19. Jahrhundert fanden in Bayern viele Umbrüche statt. Beispielsweise begann die Industrialisierung. Die Mobilität veränderte sich, überall wurden neue Bahnstrecken gebaut. Kriege, eine Hungersnot, steigende Arbeitslosigkeit und eine gewisse Verarmung der Bevölkerung brachten Unruhe in die Gesellschaft, die mehr Freiheit für sich einforderte. Die bayerischen Monarchen mussten Zugeständnisse machen. Zu den großen Errungenschaften der Revolution von 1848 gehörte schließlich die Anerkennung der Vereins- und Versammlungsfreiheit. Damit verbunden war auch eine Eigenverantwortung bei der Brandbekämpfung, die schließlich zu den Feuerwehren führte. Ein großer Unterschied zu früher war jedoch die Struktur, wie Bezirksheimatpfleger Lang weiß.

Damals kämpften viele junge Menschen im Deutsch-Französischen Krieg 1870/1871. Dort hatten sie den militärischen Drill und die Ordnung kennengelernt. "Das wirkte ganz stark", sagt Lang. Denn die Strukturen waren auch für die Brandbekämpfung wichtig. Die Obrigkeit erkannte, dass das neue Modell gut funktionierte und wies deshalb die damaligen königlichen Bezirksämter an, die Gründung von neuen Feuerwehren zu fördern. Bis 1865 gab es in Bayern etwa 50 Feuerwehren, im Jahr 1876 schon fast 3000. Die erste Freiwillige Feuerwehr Bayerns wurde 1849 in Augsburg gegründet. Die gemeindlichen Feuerwehrvereine schlossen sich bald auf der heutigen Ebene der Landkreise und des Regierungsbezirks zusammen. 1868 wurde der Landesverein der sämtlichen Feuerwehren Bayerns, der spätere Bayerische Landesfeuerwehrverband, ins Leben gerufen.

Viel früher wurden in Bayern die ersten Brandschutzversicherungen eingeführt

Noch viel früher wurden übrigens erste Brandschutzversicherungen eingeführt. Denn die Angst vor dem "roten Hahn", der auf den Dächern saß und Unheil brachte, war sehr groß. Wenn es brannte, dann wurden oft ganze Existenzen vernichtet. Das lag sicherlich auch daran, dass die viele Häuser aus Holz gebaut waren und die wenigsten ein Dach aus feuerfesten Ziegeln hatten. König Max führte 1811 eine Versicherung "zum Schutz und Wohle des bayerischen Volkes" ein – sie war der Vorläufer der modernen Versicherung.