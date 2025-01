Ein Monat gelbe Wertstofftonne: So lief der Start

Tonnen

Noch sind

nicht alle Tonnen ausgeliefert

. Probleme gibt es mit den 1100-Liter-Containern, die zum Beispiel Wohnanlagen erhalten. Die Firma Kühl arbeite laut Landratsamt immer noch mit Hochdruck an der Erstauslieferung und an der Nachlieferung von später bestellten 240-Liter-Tonnen. Wie es zu den Problemen gekommen ist, erklärt Oliver Staffa von Kühl: „Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Augsburg hat mit dem Einsatz des Bürgerportals und der Telefonhotline eine sehr gute Maßnahme ergriffen, um die Einführung der gelben Wertstofftonne möglichst bürgerfreundlich zu gestalten. Zusätzlich wurden die Eigentümer mehrfach postalisch informiert – auch wir haben uns an diesen Aktionen beteiligt. Leider blieb die Resonanz auf diese frühzeitigen Informationen gering. Erst mit der Auslieferung der Behälter erfolgten zahlreiche Rückmeldungen und Änderungswünsche seitens der Bürger.“ Dies habe zu einem erheblichen Stau im sogenannten Änderungsdienst geführt. „Um diese Vielzahl an Anfragen und Anpassungen schnellstmöglich zu bearbeiten, sind wir täglich mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz. Dennoch bitten wir die Bürger um Geduld, da die große Anzahl an nachträglichen Änderungen nicht sofort bewältigt werden kann“, so Staffa.