Zwei von fünf Eltern wollen ihre Kinder nicht gegen Corona impfen lassen

Exklusiv Kinder gegen Corona impfen? Teilnehmer einer Umfrage sind aktuell skeptisch: Nur etwas mehr als die Hälfte will eine Schutzimpfung für ihre Kinder, jeder Dritte sogar "auf keinen Fall".

Große Impfbereitschaft unter Eltern und Erziehungsberechtigten sieht anders aus: Lediglich 51,3 Prozent der Erziehungsberechtigten in Deutschland wollen ihre Kinder gegen Corona impfen lassen, sobald das möglich ist. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag unserer Redaktion. Demnach lehnen rund zwei von fünf Befragten (40,4 Prozent), bei denen Kinder im Haushalt leben, eine Schutzimpfung für ihre Kinder ab. Der Rest ist unentschieden.

Mit Ausnahme des Mittels von Biontech sind in Europa derzeit alle Impfstoffe erst ab 18 Jahren zugelassen. Das Vakzin von Biontech/Pfizer darf bereits ab 16 Jahren verabreicht werden. Sowohl Biontech als auch Moderna wollen jedoch eine Zulassung ihrer Impfstoffe in Europa ab zwölf Jahren bewirken. Sobald die Impfstoffe auch Unter-16-Jährigen verabreicht werden dürfen, will beispielsweise die bayerische Staatsregierung gezielt in Schulen impfen, um so möglichst viele Schüler vor dem Ende der Sommerferien zu immunisieren.

Ein Drittel will die Kinder "auf keinen Fall" impfen lassen

Die Umfrage zeigt, wie stark die Frage polarisiert. Während 36,8 Prozent der Befragten ihren Nachwuchs "auf jeden Fall" impfen lassen wollen, kann sich rund jeder Dritte (32,7 Prozent) eine Impfung für das Kind "auf keinen Fall" vorstellen. Unterschiede gibt es auch beim Geschlecht: Männer neigen eher dazu, Kinder immunisieren zu lassen als Frauen. Bei Frauen überwiegt laut Umfrage der Anteil derer, die sich keine Impfung für ihre Kinder wünschen, sogar leicht.

Bei der Frage scheint auch der Beruf eine Rolle zu spielen. Die Gruppe der Impfskeptiker überwiegt beispielsweise unter den befragten Arbeitern. 55 Prozent wollen ihre Kinder nicht impfen lassen, sobald die Impfstoffe auch für Jüngere zugelassen sind. Unter Beamten ist hingegen die Bereitschaft deutlich größer: 71,6 Prozent würden ihre Kinder impfen lassen, nur 13 Prozent würden ihnen den Impfstoff vorenthalten.

Das Meinungsforschungsinstitut Civey zählt für seine repräsentativen Umfragen nur die Stimmen registrierter und verifizierter Internetnutzer, die Daten wie Alter, Wohnort und Geschlecht angegeben haben. Die Stimmen werden nach einem wissenschaftlichen Verfahren gemäß der Zusammensetzung der deutschen Bevölkerung gewichtet. Für die Frage "Würden Sie Ihre Kinder oder Ihr Kind gegen Covid-19 impfen lassen, sobald Kindern eine Impfung ermöglicht wird?" wurden im Zeitraum vom 20.05. bis 27.05.2021 die Antworten von 1506 Teilnehmern aus Deutschland berücksichtigt, bei denen Kinder im Haushalt wohnen. Der statistische Fehler liegt bei 4,4 Prozent.

