Mehrheit der Deutschen wünscht sich eine Regierung ohne Union

Exklusiv 16 Jahre hat die Union unter Kanzlerin Merkel Deutschland regiert. Wenn es nach der Mehrheit der Deutschen geht, soll damit nach der Bundestagswahl Schluss sein.

Markus Söder inszenierte den Gedanken als Schreckgespenst, eine Mehrheit der Deutschen kann sich damit aber offenbar anfreunden: 56 Prozent wünschen sich, dass sich die Union, nach 16 Jahren in der Regierungsverantwortung, nach der Bundestagswahl am 26. September in der Opposition wiederfindet. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag unserer Redaktion. Knapp die Hälfte der Befragten wolle sogar "auf jeden Fall" eine Regierung ohne Beteiligung der Union. Etwa jede und jeder Dritte sieht das anders. Der Rest ist unentschieden.

Nach 16 Jahren Kanzlerin Merkel ging vor einigen Monaten Armin Laschet als Favorit ins Rennen ums Kanzleramt. Nach unglücklichen Auftritten und einem lahmen Wahlkampf rauschte die Union in den Umfragen jedoch stetig bergab. Glaubt man aktuellen Zahlen, so liegt die SPD mittlerweile vor der Union. Bündnisse ohne die CDU/ CSU hätten knapp drei Wochen vor der Wahl Mehrheiten. Eine Mehrheit der Unionswählerinnen und -wähler plädierte jüngst gar dafür, Laschet auf der Zielgeraden noch durch CSU-Chef Markus Söder zu ersetzen.

Vor allem in den politischen Lagern von SPD, Grünen und Linken ist der Wunsch auf Veränderung groß

Wenig überraschend ist, dass eben jene Sympathisantinnen und Sympathisanten der Union auch nach dem 26. September die CDU/CSU in der Regierung sehen wollen. Ebenso sehen das jene, die der FDP nahestehen. Anders sieht das laut Umfrage bei SPD, Grünen und Linken aus: Jeweils mehr als 85 Prozent der Befragten wünschen sich einen Machtwechsel.

Unterschiede zeigen sich laut Umfrage beim Alter. Während etwa sechs von zehn Befragten zwischen 18 und 29 Jahren gut auf die Parteien von Armin Laschet und Markus Söder in der Regierungsverantwortung verzichten können, ist es bei den Über-65-Jährigen die Hälfte.

Das Meinungsforschungsinstitut Civey zählt für seine repräsentativen Umfragen nur die Stimmen registrierter und verifizierter Internetnutzerinnen und -nutzer, die Daten wie Alter, Wohnort und Geschlecht angegeben haben. Die Stimmen werden nach einem wissenschaftlichen Verfahren gemäß der Zusammensetzung der deutschen Bevölkerung gewichtet. Für die Frage "Wünschen Sie sich, dass die CDU/CSU nach 16 Jahren Regierungsverantwortung in die Opposition geht?" wurden im Zeitraum vom 01.09. bis 03.09.2021 die Antworten von 5044 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus Deutschland berücksichtigt. Der statistische Fehler liegt bei 2,5 Prozent. Civey stellt ab sofort seine Umfragen für Medienkunden im Standard als gerundete Ergebnisse bereit. Dies hat das Unternehmen aufgrund von Rückmeldungen seiner Partner entschieden. Civey setzt beim Runden auf das Hare-Niemeyer-Verfahren, das Ergebnisse auf 100 Prozent ermöglicht.